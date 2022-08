“Un passo dopo l’altro”, al via la seconda edizione dei gruppi di cammino per gli over 60

“Un passo dopo l’altro”, riprende lunedì 12 settembre il servizio di attività motoria gratuita rivolto alle persone over 60 e agli utenti in condizioni di fragilità psicofisica residenti a Piacenza, organizzato dal Centro Sportivo Italiano. Quattro i gruppi di cammino, ognuno dei quali svolgerà attività una volta a settimana per 10 settimane, sino a fine novembre (a ogni gruppo potranno partecipare al massimo trenta iscritti). I ritrovi saranno sempre alle ore 15, il lunedì presso il parco di Montecucco (Besurica), il martedì agli Orti di via Degani, il giovedì di nuovo al parco di Montecucco, il venerdì di fronte all’ingresso del palazzetto dello Sport di via Alberici (Facsal). Per l’iscrizione (obbligatoria) c’è tempo fino a venerdì 9 settembre, chiamando il numero telefonico 335 447701 (anche tramite sms o whatsapp), inviando una email a segreteria@csipiacenza.it o recandosi presso la sede del Csi in via Mutti n.5 mercoledì 31 agosto dalle 16 alle 19 o martedì 6 settembre dalle 9 alle 12.

“Visto il successo riscontrato dall’iniziativa la scorsa primavera – sottolinea l’assessora ai Servizi sociali, Nicoletta Corvi – l’Amministrazione ha voluto riproporre il progetto dei gruppi di cammino, come opportunità di tutela della salute e promozione di stili di vita sani, nonché come occasione preziosa di socializzazione e incontro tra le persone. Il programma di passeggiate all’aperto è stato impostato dagli organizzatori prevedendo un’intensità adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dei destinatari. A tutti i cittadini interessati rivolgo quindi l’invito a partecipare e l’augurio di un buon cammino”.