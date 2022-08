Un progetto per la riqualificazione del “campo 2” a Fiorenzuola

Riqualificazione del campo “2” a Fiorenzuola: presentato il progetto Finanziamento richiesto nell’ambito del fondo “Sport e periferie” Previsto il rifacimento della tribuna, che sarà coperta, e della pista d’atletica.

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha presentato nei giorni scorsi, nell’ambito del fondo “Sport e periferie 2022”, il progetto di riqualificazione del campo da calcio “2”, situato all’interno del centro sportivo a nord della città: un’operazione che comprende il rifacimento della tribuna e della pista di atletica interne all’impianto, per un costo complessivo di poco più di un milione e mezzo di euro, di cui il 55,5% finanziato dall’Amministrazione Comunale in caso di approvazione della domanda. Il fondo “Sport e periferie 2022”, istituito dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, è destinato al finanziamento di progetti su impianti sportivi e rivolti, in particolare, alla realizzazione e rigenerazione di strutture per l’attività agonistica, e al completamento e adeguamento di impianti esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale. Il finanziamento complessivo per la realizzazione dei progetti presentati su scala nazionale è di 50 milioni di euro.

I LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO – Nel progetto – redatto dai tecnici comunali Luigi Galantin e Linda Gobbi – è previsto il completo rifacimento della tribuna dell’impianto, che verrà demolita e ricostruita anche per permettere una differente e più ampia distribuzione dei locali ospitanti magazzini e spogliatoi di atleti e arbitri: a differenza di quella odierna, la nuova tribuna sarà inoltre dotata di copertura. La pista d’atletica verrà completamente rifatta in manto sintetico, elastico e drenante, omologabile dalla Fidal e con spessore totale di tredici millimetri, come prescritto dall’ultima circolare tecnica federale per la realizzazione degli impianti sportivi di atletica leggera: nell’ambito dello stesso progetto è inoltre prevista la realizzazione delle nuove pedane per le altre discipline dell’atletica leggera (tra cui salto con l’asta, salto in lungo e salto in alto; getto del peso e pedana per la corsa a siepi) ed una miglior regimentazione delle acque di scarico dell’impianto. Nel quadro economico complessivo, 915 mila euro sono destinati ai lavori alla tribuna del campo, mentre la spesa preventivata per il rifacimento della pista d’atletica è di 425 mila euro.

IL COMMENTO DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE ALLO SPORT – “Nella nostra azione amministrativa”, ha commentato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, “riteniamo fondamentale riporre attenzione sugli impianti sportivi del territorio, che monitoriamo costantemente per individuare eventuali esigenze e necessità di miglioramenti. Nel contesto del campo “2” abbiamo elaborato un progetto che, se l’auspicato finanziamento verrà concesso, ci permetterà di migliorare notevolmente la situazione attuale della struttura, soprattutto sotto l’aspetto della fruibilità sia per gli atleti – visti il completo rifacimento della pista di atletica e il miglioramento degli spazi adibiti a spogliatoi – che per il pubblico, grazie al rifacimento della tribuna e alla realizzazione della copertura”. “La speranza è di poterci aggiudicare le risorse che merita un intervento così ambizioso, che possa consentire un recupero fattivo del campo e delle sue pertinenze”, ha ribadito l’Assessore allo Sport del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Massimiliano Morganti.