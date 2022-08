Vecchie conoscenze e nuove sfide, la Pallavolo San Giorgio conosce le sue avversarie

La Pallavolo San Giorgio è stata inserita nel girone F del campionato nazionale di serie B2 per la stagione 2022/2023: la formazione di coach Matteo Capra incrocerà le strade di formazioni lombarde ed emiliane. Le sfide più stimolanti da parte delle albicelesti saranno sicuramente i due derby contro Mio Volley Gossolengo e Pallavolo Alsenese; altre sono avversarie storiche, affrontate nelle scorse stagioni nella quarta serie nazionale, Galaxy Volley Collecchio (Parma), Volley Stadium Mirandola (Modena), Arbor Reggio Emilia, Centro Volley Reggiano e Rubierese Volley (Reggio Emilia), mentre Unione Volley Persicetana di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ed il Volley Team Bologna avrebbero dovuto affrontare la Pallavolo San Giorgio nella stagione 2020/2021 ma la Federvolley ha deciso di rimodulare la formula del campionato e le gare non sono state disputate.

Del tutto inedite, invece, le partite contro le lombarde, provenienti tutte dalla provincia di Mantova, il Volley Davis Castelbelforte, Suzzara e Rivalta sul Mincio, e con la Scuola Anderlini Modena.

Stagione 2022/2023, serie B2, girone G

Pallavolo San Giorgio (Piacenza), Volley Davis (Mantova), Pallavolo Rivalta (Mantova), Pol. Riva (Mantova), Galaxy Volley (Parma), Pallavolo Alsenese (Piacenza), Mio Volley Gossolengo (Piacenza), Centro Volley Reggiano (Reggio Emilia), Pall. Scuola Anderlini (Modena), U.s Arbor Reggio Emilia, Rubierese Volley (Reggio Emilia), Volley Team Bologna, Unione Pol. Persicetana (Bologna).