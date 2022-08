Sono gravi le condizioni di un uomo alla guida di un camper che ha preso improvvisamente fuoco mentre transitava sul cavalcaferrovia di strada dell’Anselma a Piacenza. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio del 5 agosto e sul posto si sono rapidamente portate due squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, andato completamente distrutto, provocando anche l’esplosione di una bombola di gas.

Secondo quanto si è appreso, il conducente del mezzo, un uomo di 38 anni, nel tentativo di spegnere le fiamme con un estintore è rimasto ustionato e intossicato: dopo le prime cure sul posto, è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza dove le sue condizioni si sono aggravate, tanto che è stato disposto il suo trasferimento in eliambulanza in codice rosso all’ospedale Maggiore di Parma.

Da chiarire le cause dell’incendio. In strada dell’Anselma anche le forze dell’ordine: la via è rimasta chiusa durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.