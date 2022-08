Vignali (FI) “Non basta aumentare i controlli. Decoro e riqualificazione urbana le priorità”

“Non basta aumentare i controlli, bisogna combattere il degrado. Propongo i piani periferie e strade sicure”. Sono le parole di Pietro Vignali, candidato alla Camera dei Deputati per Forza Italia. “Sicurezza non significa solo più controlli: occorre iniziare ad occuparsi del decoro e della riqualificazione urbana. Se sarò eletto – dice Vignali – affronterò questi aspetti perché servono urgentemente un ‘piano periferie’ e un potenziamento del piano ‘strade sicure’, sul modello del progetto messo in campo dal Governo Berlusconi anni fa, con le forze dell’ordine a presidiare le strade cittadine, nei momenti di maggiore necessità. Questo significa stanziare dei fondi per i progetti e incrementare l’organico di Polizia e Carabinieri, oggi assolutamente insufficienti”.

“Decoro e sicurezza sono elementi strettamente connessi. L’insicurezza sociale è una diretta conseguenza del degrado urbanistico presente in tutte le città italiane e di contenitori non completati e abbandonati”. Conclude Vignali: “Non si può più rimandare l’intervento su molte aree ed edifici, anche in zone centrali della città”.