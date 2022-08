“Violenza a Piacenza episodio di gravità inaudita, da non minimizzare”

“Ad essere raccapricciante è innanzitutto lo stupro ai danni di una donna e il Pd che, per di più attraverso una sua parlamentare (la senatrice Valeria Valente, ndr) tenta di minimizzare un fatto di una gravità inaudita”. Lo scrive in una nota la deputata piacentina della Lega Elena Murelli, candidata al Senato. “Non sarà perché, secondo quanto riferito dagli organi di stampa, si tratterebbe di un 27enne originario della Guinea e con lo status di richiedente asilo? Sarà la magistratura a valutare tutte le responsabilità penali dell’autore di questo gesto orribile. Intanto, la vittima, alla quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza, è ricoverata all’ospedale di Piacenza in stato di choc. Dov’è il ministro Lamorgese? Il titolare del Viminale sa che quest’anno – siamo ancora ad agosto – ci sono già stati 50mila sbarchi? Siamo al 42% in più rispetto al 2021. Con Matteo Salvini al posto suo, nel 2019 furono meno di 5 mila. Dal 25 settembre, riapproveremo i decreti Sicurezza”.