“Violenza contro una donna è violenza contro tutte, a prescindere dal responsabile”

“La Conferenza delle donne democratiche di Piacenza esprime tutta la solidarietà ed offre il suo sostegno alla donna che all’alba di questa mattina ha subito una grave aggressione in una via del centro cittadino” lo scrivono in una nota le donne del Pd piacentino.

“Ringraziamo il cittadino che, con il suo intervento, ha evitato il peggio per la vittima e dato modo di assicurare il colpevole alla giustizia attraverso il sollecito intervento delle forze dell’ordine dal medesimo informate. L’occuparsi dell’altro, il non girarsi dall’altra parte, il sentirsi parte attiva della nostra comunità sono i pilastri più robusti su cui si può fondare la sicurezza di una città. La violenza contro una donna è una violenza contro tutte le donne, a prescindere da chi ne sia l’artefice. Confidiamo che gli organi preposti facciano giustizia. Purtroppo non sempre gli autori dei gravi atti di violenza sessuale vengono arrestati e puniti, in modo da evitare la reiterazione del reato”.