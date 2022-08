L’aggressore risponde al Gip “Nessuna violenza, voleva aiutare la donna caduta in strada”

AGGIORNAMENTO – E’ durato quasi un’ora l’interrogatorio di garanzia del 27enne originario della Guinea, arrestato domenica mattina in centro a Piacenza, con l’accusa di aver violentato una signora ucraina di 55 anni, in Italia dal 2018. Il giovane ha scelto di rispondere alle domande del Gip, Stefano Brusati, dando la sua versione dei fatti come ha spiegato il suo avvocato, Nadia Fiorani. Al termine dell’udienza il Gip del tribunale di Piacenza ha convalidato l’arresto, la Procura ha chiesto il carcere, mentre la difesa, avvocata Nadia Fiorani, ha chiesto la liberazione. Il giudice si è riservato e deciderà nelle prossime ore sull’applicazione di una misura cautelare.

“Ha risposto alle domande – dice il legale -, il Pm Ornella Chicca ha chiesto la conferma della misura cautelare di custodia in carcere, rispetto alla quale noi ci siamo opposti”. L’accaduto, però, è stato documentato da un video che, al di là delle polemiche legate alla sua diffusione, documenta un episodio di violenza. “Il mio assistito non ha visto il video, io sì e gli ho riferito della sua esistenza e di cosa mostri. Lui ha voluto fornire la propria versione dei fatti – ha risposto l’avvocato Fiorani alle domande dei giornalisti -: dice non aver mai avuto nessuna intenzione malvagia nei confronti di questa donna e di essersi fermato a soccorrerla quando è caduta a terra”. “Il mio assistito non ha precedenti penali, è un richiedente protezionale internazionale per motivi politici dal 2014, residente a Reggio Emilia e lavora a Piacenza, come operaio in un magazzino”. Nella notte tra sabato e domenica, quindi, il 27enne si sarebbe trovato in città per partecipare “a una festa con un amico. Al giudice ha raccontato tutto, di come è finito in via Scalabrini dopo essere uscito da una discoteca, e di quando ha incontrato la signora, che non conosceva. Ha detto di non aver avuto nessuna intenzione di fare violenza sulla donna” e rispetto al video “preferisco a non commentare – replica l’avvocato – mi limito ad assicurare al mio assistito la migliore difesa”.