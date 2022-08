Visita guidata al Museo di Storia Naturale per nonni e nipotini, iscrizioni aperte

Si apriranno giovedì 1 settembre le iscrizioni al nuovo appuntamento per la terza età, proposto dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. Martedì 6 settembre è infatti in programma una visita guidata al Museo civico di Storia Naturale durante la quale i partecipanti – se lo vorranno, accompagnati dai propri nipotini – potranno affrontare un percorso pensato per suscitare la curiosità e la sorpresa che spesso caratterizzano le escursioni in natura. La visita si snoderà attraverso le tre ampie sale espositive che ospitano gli ambienti naturali nei quali è suddiviso il territorio provinciale: pianura, collina e montagna.

Per poter partecipare è necessario iscriversi a partire da giovedì 1 settembre (fino ad esaurimento posti), esclusivamente telefonando all’Ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523-492724 e 0523-492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 12.30). Il costo della visita è pari a 2 euro da versare il giorno stesso di svolgimento, sarà invece gratuita per i nipotini che vorranno partecipare. Come sempre le iniziative sono riservate ai residenti nel Comune di Piacenza e vengono organizzate nel rispetto delle normative anticovid. Per accedere al Museo è raccomandata la mascherina chirurgica.