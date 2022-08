Visita guidata alla scoperta della Piacenza Liberty

Mercoledì 31 agosto, l’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone, nell’ambito degli appuntamenti per la terza età, un percorso tra le vie del centro storico alla scoperta delle testimonianze artistiche e architettoniche in stile Liberty presenti a Piacenza, incrociando in particolare i luoghi legati alla vita del collezionista Giuseppe Ricci Oddi.

L’itinerario si snoderà tra le architetture dei primi decenni del Novecento, tra via Cavour e via San Siro: palazzi privati i cui cortili sono solitamente inaccessibili, ma anche alberghi, negozi, teatri e uffici pubblici. Saranno i preziosi dettagli di questi edifici a ricostruire, agli occhi dei partecipanti, il legame tra Piacenza e il contesto culturale europeo all’epoca di Klimt.

Per poter partecipare è necessario iscriversi a partire da lunedì 29 agosto (fino ad esaurimento posti), esclusivamente telefonando all’ufficio Attività socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30). Il costo della visita è pari a 5 euro da versare il giorno stesso della visita. L’iniziativa è riservata ai residenti nel Comune di Piacenza.