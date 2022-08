Volley serie B, un ritorno alla Canottieri Ongina: Federico Boschi

Novità nella rosa della Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile militante nel girone A. Il sodalizio giallonero accoglie il ritorno del palleggiatore Federico Boschi, che affiancherà il confermato Thomas Ramberti. Regista parmigiano classe 1987, Boschi è reduce dalla stagione in B a Parma e a Monticelli aveva già giocato per due stagioni.

A spiegare l’operazione è il direttore sportivo Donato De Pascali. “Purtroppo nelle ultime due settimane a carico di Marco De Biasi è emersa una progressiva acutizzazione di una patologia che sovente nella scorsa stagione ha limitato l’apporto dell’atleta e che ritenevamo risolta. Allo scopo di poter procedere con nuovi necessari approfondimenti che allo stato attuale non escludono alcuna ipotesi e permettere al ragazzo un recupero completo senza alcun assillo temporale, l’opzione di Federico ci permette di poter serenamente offrire il complemento migliore possibile alla squadra e a Thomas (Ramberti) un backup di qualità in regia”.

“Questa opportunità – commenta Federico Boschi – è nata da una telefonata dal presidente Fausto Colombi e nell’arco di una giornata abbiamo chiuso positivamente il discorso. Non ci ho pensato due volte, le circostanze mi avevano spinto a rimanere fermo qualche mese per poi valutare magari qualche opportunità in inverno. E’ arrivata la chiamata di Monticelli a cui ho subito detto sì, so il mio ruolo, che non ho mai ricoperto, e mi stimola. Il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo e farmi trovare pronto. Le scelte sono di competenza dello staff, io mi metto a completa disposizione”.