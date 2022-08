Voto domiciliare per gli elettori infermi costretti a casa, richieste entro il 5 settembre

L’Ufficio Elettorale del Comune di Piacenza ricorda che possono essere ammessi al voto domiciliare i cittadini che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, nonché coloro che sono affetti da infermità di gravità tale da impedirne l’allontanamento dall’abitazione con qualsiasi mezzo di trasporto.

Entro lunedì 5 settembre, è necessario che le persone interessate facciano pervenire all’Ufficio elettorale una dichiarazione in carta libera, attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, riportandone anche l’indirizzo completo e, possibilmente, un recapito telefonico. Occorre inoltre allegare la certificazione sanitaria appositamente rilasciata dal funzionario medico dell’Asl, che sancisca la sussistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno 60 giorni a decorrere dalla data di rilascio del certificato, o la dipendenza continuativa e vitale apparecchiature elettromedicali. Il certificato, infine, potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il modello di dichiarazione è reperibile a questo link, sul sito web comunale: https://sportellotelematico.comune.piacenza.it/action:s_italia:diritto.voto;domicilio e può essere consegnato direttamente al Protocollo Generale in viale Beverora 57 o agli uffici di Largo Anguissola 1, presso la sede del Polisportivo, al 1° piano. In alternativa, lo si può spedire con posta tradizionale all’Ufficio Elettorale di viale Beverora 57, in allegato via mail a u.elettorale@comune.piacenza.it o tramite posta elettronica certificata a protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it , nonché attraverso lo sportello telematico comunale. Chi avesse necessità di prenotare la visita domiciliare del medico legale per il rilascio del certificato, può contattare il numero attivato dall’Ausl – 0523.989723 – operativo sino al 5 settembre dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.