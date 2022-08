L’ultimo weekend di agosto porterà cielo nuvoloso e qualche pioggia sulla pianura piacentina. A Piacenza e nelle zone della provincia più vicine al capoluogo le prime nubi sono attese per il pomeriggio di venerdì 26 agosto, dopo una mattinata soleggiata. Lievi precipitazioni previste per la mattina di sabato 27. Sulle colline e nei punti più alti dell’appennino piacentino la pioggia potrà cadere già nel pomeriggio di venerdì 26, con un’intensificazione nel corso dell’intera giornata di sabato 27, che porterà anche fenomeni di carattere temporalesco. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata del 27 agosto. Permangono condizioni di cielo nuvoloso anche domenica 28 agosto, con lievi piogge pomeridiane in collina.

LE TEMPERATURE – Per la giornata di venerdì 26 agosto le temperature resteranno stabili rispetto all’andamento dei giorni precedenti: picchi massimi vicini ai 32 gradi a Piacenza e nei paesi di pianura, 25 gradi sui rilievi. La colonnina di mercurio scenderà fino ai 21° in pianura e fino a 16° in montagna. Sabato 27 agosto le piogge porteranno a un abbassamento delle temperature: a Piacenza e nella “bassa” il termometro segnerà temperature comprese fra i 19 e i 29 gradi. Escursione termica minore in montagna, dove la minima sarà di 16 gradi e la massima di 20 gradi. Domenica 28 agosto, col placarsi dei fenomeni temporaleschi, la massima in città salirà leggermente e si attesterà sui 30 gradi (con una minima di 20°); su colline e rilievi attesa una massima di 24 gradi con una minima di 16 gradi.

GIORNI SUCCESSIVI – “L’indebolimento del campo di alta pressione – fa sapere Arpae – presente sul bacino del Mediterraneo, apporterà flussi di aria umida e instabile proveniente dall’Atlantico. Sulla nostra regione si prevede, per tutto il periodo considerato, nuvolosità variabile con precipitazioni irregolari più probabili sui rilievi. Temperature massime in flessione con valori inferiori a 30 gradi e minime stazionarie sui 20 gradi”.