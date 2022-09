Prosegue la preparazione della Gas Sales, conclusa la terza settimana

Un allenamento con esercizi fisici e con tanta palla ha concluso ieri al PalabancaSport la terza settimana di preparazione precampionato 2022-2023 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. I cinque giocatori, Luka Basic, Enrico Cester, Edoardo Caneschi, Nicolò Hoffer e Fabrizio Gironi, assieme a Milan Peslac aggregato al gruppo in questo avvio di preparazione, hanno completando così il programma settimanale fatto di sedute in sala pesi alternate a lavoro con la palla. Tre settimane in cui l’attività è proseguita senza particolari problemi, da pochi giorni in palestra è presente anche il centrale cubano Roamy Raul Alonso Arce che in questo primo periodo sta svolgendo un lavoro differenziato per recuperare al meglio dal problema al ginocchio che gli ha impedito di partecipare con la sua nazionale ai Mondiali attualmente in svolgimento tra Polonia e Slovenia.

“Stiamo lavorando molto bene – sottolinea il centrale Edoardo Caneschi – e con carichi di lavoro sempre maggiori. Siamo in sei, ora in sette con Alonso, l’intensità è già buona e dalla prossima settimana cambieremo in parte anche il tipo di lavoro. Si, la ripresa è sempre un po’ difficile ma è come me l’aspettavo, tutto è nella norma, quando arriveranno anche gli altri compagni potremo svolgere anche un lavoro diverso. I Mondiali? Tutti i giocatori di questa squadra impegnati nel Mondiale sono agli ottavi, buon segno, c’è solo l’imbarazzo per chi fare il tifo, io però scelgo senza dubbio l’Italia”.

Il gruppo già a disposizione di Bernardi godrà ora di due giorni di riposo prima di tornare in palestra ed inaugurare la quarta settimana di preparazione. La ripresa è infatti fissata per lunedì con una doppia seduta.

Il calendario di lavoro della settimana da lunedì 5 a domenica 11 settembre

Lunedì: mattina Pesi, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Martedì: mattina Pesi e seduta atletica, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Mercoledì: pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Giovedì: mattina Pesi e seduta atletica, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Venerdì: mattina Pesi, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Sabato e Domenica Riposo