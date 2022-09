Ultima tappa quella di sabato 10 settembre per il Festival “Lultimaprovincia“: in piazza XX Settembre a Carpaneto andrà in scena “Attento, si scivola!“, spettacolo di teatro clown a cura della Compagnia Fratelli Caproni, ideato, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti. Scene, costumi e luci di Alessandro Larocca e Andrea Ruberti. Musiche di Gipo Gurrado. Inizio alle ore 21. Spettacolo gratuito.

LA TRAMA – Due strani individui in frac, bianchi e polverosi, quasi fossero usciti da un ripostiglio, arrivano sulla scena. Sembrano smarriti, aprono porte immaginarie come se cercassero una via di fuga o di arrivo fino a trovarsi faccia a faccia col pubblico. Sorpresi o forse impauriti cominciano lo show: “Signore e signori la nostra storia parte da molto lontano”. In bilico tra comicità e tragedia, malinconia ed euforia, giocano con la fantasia, litigano con la realtà, si aggrovigliano nei loro numeri dove l’illusione si confonde con la verità. In un’atmosfera rarefatta e onirica si snodano numeri comici classici spesso basati sulla conflittualità e sullo scherzo, giocati all’interno della dinamica di coppia. E ancora numeri mimici sostenuti dalla musica e numeri d’illusionismo destinati a rivelare ingenuamente i propri trucchi.

GLI AUTORI – Uno spettacolo scritto, interpretato e diretto da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, consolidata coppia comica nel panorama teatrale milanese. Il loro amore per la pantomima e la clownerie li porta, dopo quasi venticinque anni di lavoro nella compagnia Quelli di Grock, di cui erano soci storici e membri della commissione artistica, a proseguire la loro strada fondando nel 2010 la compagnia teatrale I Fratelli Caproni. Spettacolo premiato da: Festival Internazionale di Mimo (Lubiana, 2005 – 2007); Clownfestival (Milano, ediz. 2007, 2008, 2009); Festival Tendence clown (Marsiglia, 2011); Festival “La strada” (Brescia, ediz. 2012); “VeregraStreetFestival” (ediz. 2012); “Bibliofestival” (Dalmine (BG), 2012); Festival “Siride” (Brugherio, 2012); Ville de Gardanne (FR, 2012); “Le très grand conseil mondial des clowns” (Niort, 2013)

Il Festival Lultimaprovincia è un progetto di Manicomics Teatro, realizzato con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura, e con il contributo dei comuni della provincia di Piacenza aderenti al progetto e con il sostegno tramite Art Bonus di Emilia Informatica. La Compagnia Manicomics Teatro ci tiene a ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a quest’ultima edizione.