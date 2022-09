A Fiorenzuola dodici “parcheggi rosa” per donne incinte o genitori di bimbi fino a due anni

A Fiorenzuola d’Arda verranno istituiti dodici “parcheggi rosa”, spazi da riservare alla sosta di veicoli delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con bambini di età inferiore a due anni. È il provvedimento della giunta comunale, intenzionata ad agevolare la mobilità di tali categorie di utenti, come peraltro previsto dal codice della strada, che prevede espressamente, per i comuni, la possibilità di riservare spazi alla sosta dei veicoli muniti dello speciale contrassegno definito “permesso rosa”.

Dove sorgeranno – Tre stalli verranno posizionati nelle aree di parcheggio dei centri commerciali cittadini: in particolare, due nelle vicinanze del “Cappuccini”, e uno vicino al “Mille miglia”. Uno stallo si troverà nelle vicinanze dell’ospedale, in vicolo Brandacci o in via Roma, scelta che verrà successivamente valutata in relazione al progetto di riqualificazione attualmente in corso in via Roma; uno spazio sarà posizionato nei pressi della stazione ferroviaria, sul lato sud di largo Marconi; un altro si troverà nei pressi dell’ufficio postale e dell’edificio scolastico di piazzale Taverna, in via Bressani; un altro stallo verrà posizionato nei pressi della sede della Medicina di Gruppo “Rose selvatiche”, in viale Vittoria; due si troveranno nelle vicinanze del centro pediatrico di corso Garibaldi 127; due nei pressi dell’accesso al centro storico di corso Garibaldi, in via Grossi, e l’ultimo in prossimità della scuola primaria e del giardino di piazzale Verdi.