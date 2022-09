A Piacenza 15 gallerie unite nel segno dell’arte con XNL Aperto

Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza e Camera di Commercio di Piacenza hanno presentato, nell’ambito dell’inaugurazione della mostra di Francesco Simeti “Come un limone lunare”, la prima edizione di una manifestazione annuale destinata a sviluppare una nuova modalità di fruizione del contesto urbano e rurale attraverso la conoscenza delle arti del nostro tempo. Un’iniziativa di arti contemporanee che unisce la città alla campagna. Un progetto diffuso sul territorio di Piacenza, che guarda alle arti come produzione di saperi e strumento di innovazione di una storia di antiche origini. XNL Aperto desidera iniziare così la costruzione di un’infrastruttura culturale a lungo termine, inclusiva, accessibile e sostenibile, che valorizzi la consapevolezza del valore del contemporaneo come investimento nel futuro di una comunità.

XNL Aperto è un intervento di arte sul territorio, nato da una virtuosa collaborazione tra pubblico e soggetti privati legati al mondo dell’arte contemporanea, attivi a Piacenza e nel mondo. Il progetto, coordinato da XNL Arte e dalla sua direttrice artistica Paola Nicolin, ragiona in una prospettiva di allargamento dei pubblici e di accessibilità. La prima edizione di questo progetto inaugurerà il 23 settembre, in concomitanza con la mostra personale di Francesco Simeti (Palermo, 1968 – vive e lavora a Brooklyn) presso XNL all’interno della quale l’artista presenterà una nuova opera ideata appositamente per lo spazio della galleria. In sinergia con una rete di musei, istituzioni pubbliche e private, la città e il suo territorio aprono le loro porte per una serata di iniziative ad accesso gratuito. Il programma disegna un itinerario nella città che si allarga sino alle sue valli, pensato come un percorso di senso tra arte, natura e innovazione. L’itinerario, per sua natura plurale e diverso, muove dagli spazi di XNL e si snoda nel centro storico dove più vie e incroci si accendono.

La Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi è in primo luogo coinvolta in una apertura straordinaria così come l’adiacente spazio culturale RatHaus, mentre Volumnia, la galleria già da tempo attiva nei monumentali spazi della Chiesa di Sant’Agostino, affianca a una selezione di design storico da collezione il progetto Quel che resta del presente di Gianluigi Colin (Pordenone, 1956), a cura di Achille Bonito Oliva. Biffi Arte inaugura invece una antologica di Gustavo Foppiani con opere su tavola dal 1954 al 1983, a cura di Susanna Gualazzini, Enrico Mazzoni e Carlo Scagnelli, mentre al Complesso di Santa Chiara è visibile la mostra Prospero Cravedi Fotografo. Tempi e volti di una comunità.

Due progetti temporanei di diverso formato vanno inoltre in scena in due edifici storici. Con il progetto Fenestella, a cura di un consorzio di gallerie private composto da Apalazzo gallery, Corvi-Mora, ED Gallery, greengrassi, galleria UNA, viene presentata una selezione di artisti, tra i quali Juha Pekka Matias Laakkonen (Helsinki, 1982), Thomas Berra (Desio MB, 1986), Candido Fior (San Martino di Lupari 1942 – 2021) e Alessio Tasca (Vicenza 1929 – Heilbron Germania 2020), Filippo Bisagni (Piacenza, 1989). Accompagna la selezione un progetto speciale a cura di Mistura Allison dedicato all’artista Jermay Michael Gabriel, la presentazione del progetto Alméi del regista Nicola Roda e la partecipazione della musicista Maddalena Scagnelli. Fenestella è un progetto nomade su base annuale che occuperà spazi diversi nella città di Piacenza e che verrà articolato ogni anno in maniera differente, rispondendo alle specificità del luogo ospite. Le gallerie occuperanno in questo caso gli spazi della corte interna del palazzo all’incrocio tra Largo Matteotti 10 e via Cavour 40. Fenestella nasce anche dal desiderio di coniugare l’esperienza delle arti con la cultura viticola e per questo vede gallerie e produttori vinicoli locali lavorare in sinergia in una ottica di nuovo modello di distribuzione della creatività e dei suoi prodotti. A questo fine il progetto si avvale della collaborazione dei produttori vinicoli del territorio Elena Pantaleoni di La Stoppa e Alberto Anguissola di Casé.

In questa occasione Montrasio Arte inaugura il progetto Alfabeto Bianco ideato da Francesca e Ruggero Montrasio e concepito come una realtà multidisciplinare, uno spazio di antropologia urbana al centro del quale la sostenibilità diventa il punto nodale attraverso cui i diversi linguaggi vengono indagati in modo trasversale e atemporale. Alfabeto Bianco trova casa in via Nova 53 e si avvale della collaborazione di Montrasio Arte e Galleria Zero. Dennis Oppenheim (Electric City 1938 – New York 2010), a cura di Alberto Salvadori, Alex Ayed (Strasbourg 1989) e Riccardo Benassi (Cremona 1982) a cura di Paolo Zani sono le mostre di apertura. Il programma proseguirà con la presentazione di una mostra all’anno e si svilupperà in forma di dialogo tra generazioni differenti. Joseph Beuys, Gordon Matta Clark, Christo & Jeanne-Claude saranno i protagonisti dei prossimi appuntamenti. L’itinerario prosegue fuori le mura con The Shit Museum, in località Campremoldo Sopra di Gragnano Trebbiense: un progetto ecologico e innovativo che coniuga natura, arte e tecnologia e che ha sede nell’azienda-museo situata in una rocca tardo medievale, per volontà del proprietario Gianantonio Locatelli, dal 2015. Il museo offre possibilità di conoscere il lavoro dell’artista David Tremlett (St. Austell, Cornovaglia 1945) che è stato protagonista di una sequenza unica di interventi pittorici nel contesto industriale capaci di trasformare il contesto e la sua percezione.

Grazie alla collaborazione con il Liceo Gioia di Piacenza, durante la serata di apertura del 23 settembre, alcuni studenti lavoreranno come mediatori culturali della propria città aiutando il pubblico a muoversi tra i vari progetti.

Programma

XNL PIACENZA

Francesco Simeti

come un limone lunare

a cura di Paola Nicolin

23.09.22-29.01.23

mar/dom – 12.30/19.30

ven 12.30/21.00

via Santa Franca 36, Piacenza

xnlpiacenza.it

GALLERIA RICCI ODDI

apertura straordinaria

via San Siro 13, Piacenza

riccioddi.it

RATHAUS

apertura straordinaria

via Pietro Giordani 4, Piacenza

IG @rat.haus

VOLUMNIA

Gianluigi Colin

Quel che resta del presente

a cura di Achille Bonito Oliva

23.09—19.11.22

Stradone Farnese 33, Piacenza

volumnia.space

BIFFI ARTE

Caro Foppiani, antologica di Gustavo Foppiani: l’opera su tavola dal 1954 al 1983

a cura di Susanna Gualazzini, Enrico Mazzoni, Carlo Scagnelli

23.09-27.11.22

Via Chiapponi 39, Piacenza

biffiarte.it

COMPLESSO DI SANTA CHIARA

Prospero Cravedi Fotografo

Tempi e volti di una comunità

a cura di Paolo Barbaro

09.09-15.10.22

Stradone Farnese 11, Piacenza

lafondazione.com

FENESTELLA

23.09-22.10.22

ingresso da Largo Matteotti 10 e via Cavour 40, Piacenza

fenestella.it

inaugurazione con un intervento musicale di Maddalena Scagnelli, presentazione del progetto Alméi di Nicola Roda e degustazione di vini delle cantine La Stoppa e Casè

Gallerie Partecipanti:

APALAZZOGALLERY presenta l’artista Filippo Bisagni (*1989 Piacenza)

Corvi-Mora presenta l’artista Juha Pekka Matias Laakkonen (*1982 Helsinki, Finlandia)

ED Gallery presenta gli artisti Candido Fior (San Martino di Lupari 1942 – 2021) e Alessio Tasca (Vicenza 1929 – Heilbron Germania 2020)

Galleria UNA presenta l’artista Thomas Berra (*1986 Desio MB)

greengrassi presenta l’artista Stefano Arienti (*1961, Asola)

ALFABETO BIANCO

via Nova 53, Piacenza

alfabetobianco.com

Gallerie Partecipanti:

Galleria ZERO…

Montrasio Arte

Con le mostre:

Dennis Oppenheim, solo show a cura di Alberto Salvadori

Riccardo Benassi e Alex Ayed, dialogo fra due opere a cura di Paolo Zani

THE SHIT MUSEUM

Località Castelbosco

Campremolo Sopra, Piacenza

theshitmuseum.org