“A Piacenza la mancanza di sicurezza è reale e tangibile”

“Il bilancio di questa che doveva essere una tranquilla domenica mattina piacentina? Due Colleghi al Pronto Soccorso: una della Polizia Locale e uno della Polizia di Stato. Il fatto di cronaca è ben noto a tutti, e si somma a quelli dei giorni scorsi avvenuti in pieno centro”. Inizia così la nota a firma di Miriam Palumbo, Dirigente Sindacale SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che interviene sul fatto di cronaca avvenuto nel parcheggio cittadino di via IV Novembre, con due agenti rimasti feriti nel tentativo di sventare il furto di una vettura.

“Qualche considerazione è doveroso farla – scrive Palumbo . Il tema è quello della sicurezza, affrontato a 360°: dei cittadini, degli operatori di Polizia (ricomprendendo tutte le Divise), urbana. Di sicuro è sotto gli occhi di tutti che la sicurezza percepita sia ormai una favola alla quale non crede più nessuno; certo, non possiamo paragonare nemmeno Piacenza a un bronx o a Gotham City, ma sicuramente e senza ombra di smentita possiamo dire che la mancanza di sicurezza è reale e tangibile. Altro dato certo è che la maggior parte di questi episodi di cronaca sono compiuti da stranieri e sarebbe ipocrita voler sminuire e non tener conto di questo fattore. Nessuna connotazione a sfondo razziale, dunque, ma solo l’onestà intellettuale di guardare in faccia la realtà per tentare di arginare questi fenomeni di violenza e aggressioni che sembrano ormai parte del nostro quotidiano”.

“Dati alla mano (fonte Asaps) – prosegue Palumbo -, in Italia sono oltre 7 gli ingressi di Agenti al pronto soccorso con aggressioni fisiche refertate ogni giorno, in pratica una ogni 3 ore e mezzo! Da anni la Polizia Locale è sul podio (3° posto) delle aggressioni con Polizia di Stato (1° posto) e Carabinieri (2° posto). L’Osservatorio ASAPS registra i soli attacchi fisici che hanno provocato lesioni refertate agli operatori di polizia durante i controlli su strada: 2.655 gli episodi registrati nel 2021. Il 48,7% delle aggressioni è avvenuto nelle regioni del nord, il 23,3% al centro e il 27,9% al sud. Sono 983 gli episodi che hanno visto come protagonisti gli stranieri, quindi il 37%. In 772 attacchi 29,1%, l’aggressore è poi risultato ubriaco o drogato. In 424 aggressioni 16% è stata utilizzata un’arma propria o impropria (bastoni, oggetti o la stessa vettura utilizzata per travolgere l’agente). Percentuale allineata a quella del 2020”.

“Stamattina, il sistema sicurezza ha dimostrato ancora una volta di aver risposto prontamente alla segnalazione del cittadino con due pattuglie della Polizia Locale e due Volanti. Il delinquente è stato assicurato alla giustizia, anche se col tributo di due Colleghi finiti in ospedale. Ciò che come spesso accade verrà a mancare è una pena severa e la certezza della stessa. Fatti di cronaca insegnano che spesso sentenze sociologiche e buoniste tollerano oltre misura chi si macchia di questi reati. L’accoglienza incontrollata e indiscriminata farà, presto o tardi, saltare il sistema sicurezza. Quando verrà a mancare lo scudo delle Forze di Polizia, saranno i cittadini ad essere travolti da atti di violenza e delinquenza. Da cittadini la nostra libertà si ridurrà sempre di più in termini di orari poco prudenti e di fruizione di spazi. Occorre permettere a tutte le Forze di Polizia dislocate sul territorio di lavorare in sinergia e quando possibile con servizi congiunti, avere in dotazione gli stessi strumenti di autotutela, la stessa formazione, le stesse armi (taser compreso), oltre che stesse tutele e diritti (ma questa è un’altra storia)”.

“È da due anni – conclude Palumbo – che il Sulpl lancia l’allarme della tensione sociale che ora ha raggiunto livelli altissimi, unitamente alla delinquenza. Noi Uomini e Donne in Divisa in prima linea tentiamo di arginarla a discapito della nostra integrità fisica. Abbiamo anche denunciato in piazza a Roma, unitamente ai Sindacati di tutte le Forze di Polizia, tutte queste criticità, ma a nulla è servito. Le istituzioni e la politica sono sorde e indifferenti. Da parte del Sulpl, tutta la vicinanza e solidarietà ai due Colleghi infortunati, a loro vanno i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione”.