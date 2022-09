A San Giorgio quattro giorni di festa dedicati al volontariato

Appuntamento a San Giorgio Piacentino (Piacenza) da venerdì 16 a lunedì 19 settembre con la Festa del Volontariato, appuntamento – giunto quest’anno alla 35esima edizione – organizzato dalla Pubblica Assistenza di San Giorgio in collaborazione con il Gruppo Vega. Stand gastronomici (dalle ore 19) con le specialità piacentine, musica live, spettacoli, ballo su pista, per quattro giorni all’insegna del divertimento ma anche occasione per far conoscere e promuovere le attività della Pubblica Assistenza.

“Credo che mai come quest’anno ci sia la voglia di recuperare il divertimento e i momenti di compagnia a cui abbiamo dovuto rinunciare – sottolinea il Presidente della Pubblica San Giorgio Simone Saccarini -. Sono stati due anni difficili per tutti e speriamo di poter far vivere momenti gioiosi e spensierati anche ai volontari che in questi due anni hanno dato tantissimo: da presidente, sono commosso dalla dedizione, dall’impegno e dalla passione che ogni giorno profondono nelle nostre attività; dal 29 settembre partirà un corso di primo soccorso, speriamo di allargare la nostra bellissima famiglia”. “Al nostro fianco – aggiunge Saccarini – non potevano mancare i ragazzi del Gruppo Vega, nostri vicini di casa con cui si è creata una bellissima sinergia ed amicizia nell’intento di aiutare la popolazione dell’Unione Val Nure Val Chero, motivo per il quale entrambe le nostre associazioni sono nate e cresciute. Voglio poi ringraziare anche la Pro Loco per la grande disponibilità”.

“Gruppo Vega – spiega l’addetto stampa Nicola Guglielmi – è orgogliosa di poter partecipare attivamente a questa iniziativa, che ci vede coinvolti per la prima volta in un ruolo diverso dal solito: rappresenta una ulteriore occasione per poter stare tra la gente e parlare di Protezione Civile e del ruolo del volontariato nel sistema Protezione Civile. Questo evento rafforza inoltre il legame con la Pubblica Assistenza San Giorgio, come noi impegnata nel sistema di emergenza-urgenza, anche se in ruoli diversi”. “Sinergia, solidarietà, mutuo soccorso tra le associazioni della nostra comunità: questa deve essere la strada da percorrere in futuro per resistere alla crisi del volontariato – rimarca Adriano Modenesi, presidente della Pro loco di San Giorgio -. Sono fiero di essere stato volontario della Pubblica Assistenza ed ora di poterla affiancare in questa bellissima manifestazione che partirà venerdì, consolidando la connessione tra le due associazioni sangiorgine”.

SERATE DANZANTI

Venerdì 16 settembre – FRANCO E CESARE

Sabato 17 settembre – BEPPE MACCAGNI

Domenica 18 settembre – MARCO RIBONI

Lunedì 19 settembre – KALLE