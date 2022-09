Tris dell’Arzignano, Piacenza ancora sconfitto (3-0)

ARZIGNANO VALCHIAMPO – PIACENZA 3-0 (FINALE)

Parigi al 6′ e al 20′, Barba al 66′

LA CRONACA

Finale di partita.

Partita senza più storia, Piacenza sparito dal campo.

Cambi nel Piacenza: esce Munari ed entra Vianni. Ed esce Nelli ed entra Onisa.

Al 74′ Conti difende la palla calcia da fuori area, senza però trovare la porta.

I padroni di casa fanno il terzo gol nel momento di maggiore intensità per i biancorossi che stavano pressando alla ricerca di un gol. Il pallone sporcato da un difensore arriva a Barba che calcia a volo e batte Tintori.

GOL – Al 66′ tris dell’Arzignano con il piacentino Barba.

Al 63′ esce uno spento Cesarini per Lamesta.

Conclusione improvvisa da fuori area di Parigi con Tintori che devia in angolo. Siamo al 61′.

Occasione per il Piacenza, prima colpisce Conti di testa, poi arriva in area Morra che spedisce la palla alta.

Prova ad aumentare la pressione la squadra biancorossa.

Altro cambio nel Piacenza: esce Zunno ed entra Conti al 56′.

Calcio di punizione da posizione defilata, palla verso Morra ma la palla esce.

Tiro al volo di Suljic al 53′ che prova a indirizzare verso la porta, palla alta.

Entra il piacentino Barba nei veneti.

Si riprende. Nel Piacenza entra Frosinini ed esce Capoferri.

Finale di tempo.

Tre ammoniti nelle fila dei veneti dopo i primi 45′.

Contropiede dell’Arzignano al 42′, tiro di Cester che esce di poco dallo specchio.

Al 40′ calcio di punizione per il Piacenza, palla sulla barriera.

Al 33′ Grandolfo mette la palla in area, allonta la difesa del Piacenza.

Non si vede la reazione biancorossa che continua a subire il gioco dell’Arzignano.

Cartellino giallo per Suljic al 26′.

Prima occasione del Piacenza al 23′ con un colpo di testa di Nelli neutralizzato in due tempi.

GOL – Raddoppiano i veneti con Parigi al 20′. Gol regalo da parte della difesa biancorossa, un appoggio di Capoferri all’indietro finisce all’attaccante di casa che firma la doppietta con un diagonale.

Al 15′ calcio d’angolo per il Piacenza, ma nessuna minaccia alla porta veneta.

Partita in salita per il Piacenza che fa fatica a costruire gioco.

GOL – Al 6′ passano i padroni di casa con Parigi. Rete scaturita da un corner con Molnar fa la sponda di testa a centro area per Parigi, che trova il gol. Non ineccepibile l’uscita di Tintori.

Tiro cross di Munari al 5′, parata agevole del portiere di casa.

Giornata ventosa e assolata. Partenza determinata dei padroni di casa che sono neopromossi.

Match iniziato ad Arzignano. Piacenza in maglia bianca.

Squadre in campo. Un minuto di raccoglimento per i morti dell’alluvione nelle Marche.

Ecco l’undici biancorosso che scende in campo ad Arzignano, davanti ci sono Morra e Cesarini, in panchina Rossetti.

Partita da non sbagliare per il Piacenza, che sabato pomeriggio affronta in trasferta la neopromossa Arzignano, reduce nell’ultimo turno dal primo successo stagionale sul campo della Pro Sesto.

Per la trasferta in Veneto, il tecnico dovrà rinunciare in difesa allo squalificato Cosenza.

Queste le probabili formazioni.

ARZIGNANO (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Molnar, Piana, Gemignani; Barba, Bordo, Antoniazzi; Cester; Grandolfo, Parigi. A disposizione: Saio, Pigozzo, Bonetto, Nchama, Tardivo, Tremolada, Fyda, Grosso, Davi, Bontempi, Penzo. Allenatore: Bianchini

PIACENZA (4-3-1-2): Tintori; Parisi, Nava, Suljic, Capoferri; Palazzolo, Nelli, Frosinini; Cesarini; Morra, Zunno. A disposizione: Rinaldi, Maianti, Masetti, Pezzola, Giacchino, David, Munari, Onisa, Rossetti, Lamesta, Conti, Vianni, Biancheri. Allenatore: Scalise

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini. Assistenti: Domenico Castro e Luca Capriuolo. Quarto Ufficiale: Nicolò Rodigari.