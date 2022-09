Al Cinema all’aperto una serata dedicata alla sicurezza stradale

Domenica 11 settembre all’Arena Daturi le associazioni Cinemaniaci e Arci ospitano l’Associazione Sonia Tosi odv per una serata speciale. L’obiettivo è sensibilizzare le persone sul tema della sicurezza stradale, problema purtroppo sempre tristemente attuale, specialmente in estate quando gli incidenti gravi si moltiplicano. La serata, a ingresso libero, avrà inizio alle ore 21 con una introduzione alla proiezione del film “Young Europe” di Matteo Vicino. La realizzazione dell’opera è stata cofinanziata dalla Commissione europea e rientra nel progetto Icaro della Polizia stradale italiana e di quelle di altri Paesi europei. Interventi di Danilo e Simona Tosi per l’associazione Sonia Tosi ODV, la presidente del Consiglio comunale di Piacenza Paola Gazzolo, il vice prefetto Luigi Swich, il dirigente della sezione della polizia stradale di Piacenza Davide Pani, il vice presidente ACI Alberto Fermi e il regista Matteo Vicino.

http://cinemaniaci.org/cinema-all-aperto/young-europe/

La rassegna estiva prosegue fino a giovedì 15 settembre con serate a ingresso libero: da lunedì a mercoledì tre serate organizzate in collaborazione con ASP Città di Piacenza e giovedì chiusura con il filmmaker piacentino Roberto Dassoni e il suo documentario “Con tanto coraggio e una piccola bugia” sulla figura di Giana Anguissola. “Un finale di rassegna – il commento degli organizzatori – che conferma il valore sociale della manifestazione che proponiamo da 19 anni nell’estate piacentina”.