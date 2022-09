Il Piacenza si fa rimontare due gol dall’Albinoleffe (2-2)

PIACENZA – ALBINOLEFFE 2-2 (FINALE)

Cesarini al 50′, autogol di Milesi al 54′, Cocco al 58′ e all’84’

Dopo due sconfitte consecutive il Piacenza torna a muovere la classifica, ma contro l’Albinoleffe i biancorossi gettano al vento una grande occasione per ottenere la prima vittoria stagionale facendosi recuperare due reti. Al Garilli si affrontavano l’ultima e la penultima in classifica e nel primo tempo si sono visti tutti i limiti attuali delle due formazioni; tutta un’altra musica nella ripresa, con l’uno-due dei biancorossi nel giro di cinque minuti e il gran gol degli ospiti che subito dopo ha riaperto il match. Il forcing dell’Albinoleffe è stato premiato nel finale con il gol del pareggio.

LA PARTITA – Scalise ritrova Cosenza al centro della difesa dopo il turno di squalifica, al suo fianco gioca il giovane Masetti, con Nava che parte dalla panchina. A centrocampo c’è Frosinini, in avanti la coppia Cesarini-Rossetti. Nel primo tempo domina la noia: succede poco o nulla e sui taccuini dei cronisti finiscono solo due conclusioni ampiamente fuori misura di Nelli e un paio di innocui tentativi di testa di Rossetti. Prova a fare qualcosa in più il Piacenza, affidandosi spesso ai lanci dalle retrovie, ma senza creare veri pericoli alla difesa ospite; dall’altra parte Tintori resta praticamente inoperoso.

Nessun cambio, ma tutt’altra partita, a inizio ripresa e dopo quattro minuti il Piacenza passa in vantaggio: sul tiro cross di Munari, Rossetti viene chiuso in extremis sul secondo palo ma il pallone arriva a Cesarini che da pochi passi insacca e corre a festeggiare con tutta la panchina. L’Albinoleffe sbanda e i biancorossi ne approfittano subito: è ancora Munari, servito da Cesarini, a mettere al centro un pallone che l’ex Milesi devia nella propria porta nel tentativo di anticipare Rossetti. Biava corre ai ripari e manda in campo Cocco che lo ripaga subito con una punizione capolavoro sulla quale Tintori non può nulla. 2-1 e gara subito riaperta. Scalise inserisce Lamesta per Frosinini, l’Albinoleffe spinge forte alla ricerca del pareggio e Manconi chiama Tintori alla parata in due tempi. Entrano anche Vianni, Conti e Morra, l’Albinoleffe si riversa nella metà campo biancorossa; il Piace, costretto a difendersi, non riparte più e capitola a sei minuti dal termine, quando il traversone di Tomaselli trova il colpo di testa di Cocco che sorprende difesa e Tintori siglando la doppietta personale. La squadra di Scalise è in difficoltà, prova a scuoterla Lamesta con un diagonale respinto dalla difesa; sei di recupero, Cocco cerca la tripletta ma il risultato non cambia più. 2-2 e tanti rimpianti per il Piacenza, che resta fanalino di coda e deve ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria. Domenica prossima i biancorossi saranno di scena sul campo del Sangiuliano.

LA CRONACA

Finita al Garilli, pareggio 2 a 2 per il Piacenza con Albinoleffe.

Ancora azione di Lamesta che prova a creare un pericolo in area degli ospiti.

Novantesimo scaduto.

Piacenza che subisce ancora i tentativi dei lombardi.

Bella azione insisitita del Piacenza con Lamesta ma la difesa avversaria respinge.

Gioco fermo per infortunio di Suljic.

GOL – All’84’ pareggio Albinoleffe con Cocco di testa, ma Tintori non pare esente da colpe.

Pressa l’Albinoleffe, il Piacenza difende il vantaggio. Siamo all’83esimo.

Entra anche Morra per Cesarini.

Al 79′ ci prova Tomaselli ma ottiene un corner.

Dentro anche Conti e Vianni nei biancorossi. Escono Rossetti e Munari al 75′.

Cambio nel Piacenza, entra Lamesta ed esce Frosinini.

Ammonito Parisi al 60′.

GOL – Accorcia le distanze al 58′ l’Albinoleffe con il neo entrato Cocco, calcio di punzione magistrale che si insacca nell’angolo alto.

GOL – Al 54′ raddoppio quasi immediato dei biancorossi con un autogol. Tiro cross di Munari deviato da Milesi nella propria porta.

Al 53′ ammonito Scalise.

GOL – Si sblocca il Piacenza con Cesarini al 50′. Cross rasoterra di Munari verso il palo lontano, il numero 10 si fa trovare pronto alla deviazione. Primo vantaggio del campionato per il Piacenza.

Si riprende nessun cambio al Garilli.

Finale di tempo, pochissime le emozioni.

Gran conclusione di Nelli dal limite dell’area al 38′. Palla che termina a qualche metro dalla porta.

Al 32′ calcio di punizione dei lombardi, palla che si spegne sul fondo.

Piacenza che cresce e prova a pressare gli avversari, siamo a metà del primo tempo.

Calcio d’angolo, primo della partita per i biancorossi.

Cross di Munari al 17′ per Rossetti che indirizza in porta, palla out.

Azione biancorossa all’11’: sulla destra con Munari che passa a Parisi, cross e la palla va a Nelli che tira sul fondo.

Più possesso degli ospiti finora.

Cielo grigio sul Garilli, prime battute di gioco senza emozioni.

Iniziato il match al Garilli.

Ecco le formazioni ufficiali, nell’undici biancorosso Rossetti e Cesarini in attacco.

PIACENZA (4-2-3-1): Tintori, Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri, Nelli, Suljic, Munari, Cesarini, Frosinini; Rossetti. A disposizione: Vivenzio, Maianti, Nava, Giacchino, Morra, Zunno, Pezzola, Palazzolo, Lamesta, David, VIanni, Conti, Onisa. All. Scalise.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno, Saltarelli, Marchetti, Milesi; Gusu, Giorgione, Gelli F., Piccoli, Tomaselli, Zoma, Manconi. A disposizione: Pratelli, Facchetti, Doumbia, Muzio, Cori, Brentan, Ntube, Cocco, Rosso, Borghini, Genevier, De Felice. All. Biava

Gara molto delicata per il Piacenza, che sabato pomeriggio ospita al Garilli l’Albinoleffe (fischio d’inizio ore 14,30). Tre sconfitte in quattro partite giocate, un solo punto in classifica e ultimo posto solitario: sono i numeri di un inizio di stagione da dimenticare.

Per la gara contro l’Albinoleffe – che precede i biancorossi di un solo punto e arriva dal pareggio interno contro il Vicenza – Scalise potrà contare sull’importante rientro al centro della difesa di Cosenza, squalificato nell’ultimo turno, mentre sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori.

Le probabili formazioni del match

PIACENZA (4-2-3-1): Tintori, Parisi, Cosenza, Nava, Capoferri; Nelli, Suljic; Rossetti, Cesarini, Zunno; Morra. All. Scalise

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno, Saltarelli, Marchetti, Milesi; Gusu, GIorgione, Gelli F., Poletti, Tomaselli; Comi, Manconi. All. Biava

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste