Al ritiro di giunta summit coi consiglieri: già 400 segnalazioni sul decoro in città

Per la prima volta tutti i consiglieri comunali di maggioranza hanno preso parte al ritiro di giunta che in questi giorni si sta tenendo al rifugio Lago Nero di Selva di Ferriere. Non certo dietro l’angolo quindi, per chi arriva dalla città capoluogo. Unica assente (giustificata) era la consigliera Margherita Lecce; tutti gli altri hanno percorso 80 chilometri, e altrettanti al ritorno, per raggiungere sindaca e assessori che da ieri stanno lavorando alle linee programmatiche di mandato con un confronto serrato.

La “carovana” dei consiglieri, compresa la parlamentare Paola De Micheli, è arrivata al Lago Nero a mezzogiorno e, dopo un pranzo tutti insieme a base di funghi e cinghiale (naturalmente pagato “alla romana” da ognuno dei presenti), ha preso parte a una lunga riunione aperta dalla sindaca seguita dal vicesindaco Marco Perini che ha illustrato alla maggioranza alcuni temi che riguardano bilancio e personale.

L’incontro è poi proseguito con un dialgo tra consiglieri e assessori su varie tematiche che ha rappresentato un primo aggiornamento a poco meno di due mesi dall’insediamento della giunta e appena dopo il periodo di Ferragosto.

A tenere banco è stato il tema della manutenzione; un tema particolarmente caro alla stessa sindaca Tarasconi che già in campagna elettorale l’aveva messo tra le priorità del proprio mandato: prendersi cura della città a partire dalle piccole cose. Un impegno che si è tradotto nell’istituzione di un assessorato ad hoc: l’assessorato alla Manutenzione.

«Già nei mesi scorsi, grazie ai tantissimi incontri con i cittadini durante la campagna elettorale – spiega il titolare della delega, l’assessore alla Manutenzione Matteo Bongiorni – ci eravamo resi conto che Piacenza aveva e ha assoluto bisogno di recuperare terreno sul tema della cura, del decoro, dell’efficienza degli spazi e delle infrastrutture. E queste prime settimane di servizio hanno confermato l’idea che ci eravamo fatti ascoltando i cittadini. Il lavoro è tanto e deve essere impostato in modo sistematico per poter ottenere risultati visibili in tempi accettabili».

Ai consiglieri di maggioranza, e agli stessi colleghi di giunta, l’assessore Bongiorni ha fornito qualche numero decisamente esplicativo: solo negli ultimi mesi, tra campagna elettorale e prime settimane di amministrazione, sono oltre 400 le segnalazioni arrivate da vari canali. Segnalazioni di vario genere che riguardano perlopiù il verde e la viabilità, settori a volte collegati tra loro (basti pensare alle piante che insistono sui marciapiedi).

Coinvolgendo la maggioranza, che ha detto la sua con numerosi interventi da parte di altrettanti consiglieri, l’idea della Giunta Tarasconi è quella di creare in futuro una squadra operativa che si occupi di verde (compresi aree giochi e parchi) e di viabilità; ciò in modo da aumentare la capacità e la rapidità di intervento «nella consapevolezza – conclude Bongiorni – che non potrà essere una cosa immediata». (nota stampa)