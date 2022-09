Al via il consiglio comunale, è scontro su Ricci Oddi e partecipate

Al via i lavori del primo consiglio comunale di Piacenza, dopo la pausa estiva. In apertura è stato osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione nelle Marche. Società partecipate, galleria Ricci Oddi e parità di genere, istituti comprensivi in città sono gli argomenti del menù politico odierno.

Ad aprire le danze in aula sul tema del mancato rinnovo dei rappresentanti del Comune in alcuni enti partecipati ed un particolare dal consiglio di amministrazione della Galleria Ricci Oddi è il consigliere Stefano Cugini di Alternativa per Piacenza, che ha parlato di “questione di metodo e di merito”. “Non abbiamo visto le lettere di revoca, non abbiamo elementi per giudicare. Lo stile in politica non è un elemento su cui si basano i cittadini per giudicare. Sul merito, invece, se certe regole non piacciono, dovrebbe essere sempre così. Se si parla di spoil system per la Ricci Oddi, lo stesso doveva valere per Asp e Acer nel precedente mandato”. “Faccio però un appello direttamente al sindaco – ha aggiunto – su Acer e Asp, per il primo è nota la mia posizione sulla presidenza, per Asp io mi limito a fare una valutazione imprenditoriale. Pareggio di bilancio e pensionato albergo erano i due obiettivi da raggiungere, entrambi falliti. Qual è la posizione del sindaco?”.

Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza) nel suo intervento ha sottolineato: “Sono passati quasi due mesi dall’ultimo consiglio, un tempo anche troppo lungo. Piacenza ha dei problemi che l’attuale amministrazione deve affrontare, sono annosi, così come quelli economici e legati alla crisi dell’energia, che iniziamo a intravedere sulla città”.

Nicola Domeneghetti (Fratelli d’Italia) ha parlato dei problemi legati alla piantumazione dei tigli in alcune frazioni. “I tigli sono alberature economiche, ma creano problemi ai marciapiedi. In campagna elettorale era stata promessa una maggiore attenzione e decoro urbano, impegni che sono stati disattesi. Idem per le fontane rimaste spente, alcune problematiche non sono state risolte da noi forse perché era difficile farlo. Sempre parlando di decoro, invitiamo gli amministratori che rappresentano il Comune in eventi pubblici, è opportuno che venga adottato un abbigliamento consono al ruolo e alla circostanza”. Sara Soresi sempre del gruppo di Fratelli d’Italia ha fatto una segnalazione relativa al campo in via Morigi e via XXIV maggio: “Il Comune è proprietario in parte, è in stato di degrado. Chiedo se sia possibile provvedere”. Sugli amministratori revocati nelle partecipate, Soresi chiede chiarimenti: non sono stato rispettati i termini per la revoca, giusta causa e regola 45 giorni”. Su questo tema è intervenuta l’ex sindaco Patrizia Barbieri: “Nell’amministrazione che ho rappresentato non abbiamo silurato nessuno, abbiamo atteso il termine del mandato. Volevamo dare garanzia di stabilità per le programmazioni in corso. Si poteva seguire un altro metodo, credo si potesse dare degli appuntamenti e interpellare direttamente gli amministratori delle partecipate. Invece avete silurato dalla Ricci Oddi Giuseppe Giuffrida e Fernando Mazzocca, personalità rinomate che pagano per gli impegni politici che avete preso. Poi è vero quello che dice Soresi: ci sono delle violazioni giuridiche. Va motivata la giusta causa, non può essere solo un motivo politico. La cultura è già stata decimata in questi due mesi”.

Il capogruppo del Pd Andrea Fossati ha rimarcato sulla vicenda Ricci Oddi: “Non c’è una motivazione politica alla base delle revoche, tanto è vero che altri amministratori nominati dalla giunta precedente sono stati confermati. Garetti e Cavalli sono un esempio, idem Micconi. Si sono presentati all’attuale amministrazione e hanno presentato i propri obiettivi. Come gruppo Pd auguriamo buon lavoro sl nuovo comandante provinciale dei carabinieri”.

Massimo Trespidi della civica di centrodestra ha fatto notare: “Sono passati ormai tre mesi dall’insediamento del sindaco, c’è la questione sempre più urgente del recupero di risorse finanziarie per l’efficientamento della spesa, il recupero crediti. E sulla situazione della macchina comunale ho letto alcune dichiarazioni che mancherebbero 130 dipendenti, mi vorrei però soffermare sui ruoli di governo della struttura. Alcuni dirigenti ancora mancano: come il servizio economico – finanziario. Il concorso si è già concluso, avete preso il dirigente del servizio entrate. Ma abbiamo perso il ragioniere capo. Non si capisce la ratio di questa scelta, visti gli impegni importanti dei prossimi anni: rendicontazine Pnrr e bilancio. Poi manca il titolare dei servizi educativi e servizi sociali. Sono aree da presidiare velocemente perchè l’assetto macchina comunale è importante, per raggiungere obiettivi fissati”.

Anche l’ex assessore Jonathan Papamarenghi (civica centrodestra) è intervenuto sulle nomine Ricci Oddi: “Lasciano sgomenti se non si ricordassero le promesse fatte all’inizio. Forse quella che è entrata in causa è la politica, sono le tornate elettorali prossime. Non quelle politiche, ma quelle della provincia. E’ ingeneroso sostenere che con questi consiglieri ci sarebbe stato continuo stallo, ingeneroso con Mazzocca, il più grande studioso dell’arte in Italia, idem per Giuffrida che ha fatto la revisione dello statuto della galleria. Con il cda precedente si è riusciti a fare un concorso internazionale per scegliere la direttrice, si è spesa per la promozione della cultura e dell’indotto della città” – ha ricordato.

Ha preso la parola il sindaco Katia Tarasconi per rispondere alle accuse della minoranza: “Noto che l’argomento più caldo è quello delle lettere inviate agli amministratori. Prima ancora che politica è una questione tecnica: quando sono state fatte le nomine dalla giunta Barbieri, è stata specificata la decadenza in concomitanza il cambio dell’amministrazione. In modo legittimo, visto un’amministrazione che si insedia deve individuare le proprie progettualità e gli obiettivi. Vogliamo convididere i prossimi anni con chi condivide i nostri obiettivi. Come ha detto Cugini, anche su Asp e Acer serve una riflessione. Abbiamo intenzione di fare passi anche in questa direzione. Nessuno ha silurato nessuno, abbiamo congedato persone che hanno lavorato per questo ente”. E poi nell’intervento del sindaco anche una replica alle osservazioni mosse da Domeneghetti sull’abbigliamento degli amministratori: “Potere richiamarci su quello che facciamo, non su come ci vestiamo” – ha detto Tarasconi. A Trespidi il sindaco ha replicato sul personale: “130 assuzioni sono i desiderata degli uffici, ma non ci arriveremo. Ci sono delle figure che mancano. La riorganizzazione è in atto. È un lavoro che stiamo facendo insieme alla giunta”. E infine un cenno alla crisi energetica che impatta pesantemente sui cittadini: “Sono molto spaventata per l’inverno che ci aspetta, ci verrà addosso una valanga, ma è un problema che andrà oltre alle nostre possibilità come ente pubblico. Non riusciremo a farvi fronte da soli, deve essere affrontato in sede europea e dallo Stato”.

