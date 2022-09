Al via il torneo “StarVolley”: quattro categorie giovanili in campo sabato e domenica

Il Consorzio MioVolley è pronto a ospitare una nuova edizione del Torneo “StarVolley”, che quest’anno vedrà protagoniste ben quattro categorie giovanili. Dopo il “Future StarVolley” dedicato alle under 12, nei palazzetti di Piacenza e provincia si sfideranno squadre under 13, 14, 16 e 18 provenienti da tutto il Nord e Centro Italia, sabato 1° e domenica 2 ottobre.

Grande soddisfazione emerge dalle parole del presidente della Polisportiva VII Castelli Gazzola, società del Consorzio, Pier Luigi Stefli, che guiderà la macchina organizzativa dell’edizione finora più partecipata del torneo. “Dopo due anni in cui il torneo si era fermato il MioVolley riparte con ancora maggiore ambizione: saranno presenti società emiliane, toscane, lombarde, venete e piemontesi. Quest’anno per poter soddisfare le esigenze correlate all’organizzazione abbiamo potuto contare sulla collaborazione delle società Piace Volley, Volleyball Pontenure, Pallavolo San Giorgio e Podenzano Volley. L’under 13 utilizzerà palazzetti di Piacenza, l’under 14 graviterà su Gossolengo, l’under 16 giocherà a Pontenure, l’under 18 a San Giorgio e a Podenzano”.

27 squadre partecipanti per più di 300 atlete coinvolte in 7 differenti impianti: questi i numeri complessivi dello StarVolley che prenderà il via il pomeriggio di sabato 1 ottobre per concludersi con le premiazioni delle squadre domenica 2 a partire dalle 17:30 al Palazzetto dello Sport di Gossolengo.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

UNDER 13

MioVolley, Lurano, Ostiano, Play Asti 2010, Play Asti 2011, Esperia Cremona, Terraglio, Coop Par-ma

UNDER 14

MioVolley, Piace Volley, Terraglio, Coop Parma, Castelfranco

UNDER 16

Pallavolo San Giorgio, Piace Volley, Coop Azzurra, Coop Blu, Terraglio, RM Volley, Rosignano, Play Asti

UNDER 18

MioVolley, Piace Volley, Coop Parma, RM Volley, Pallavolo San Giorgio, Terraglio