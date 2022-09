Al via in Emilia-Romagna il programma GOL, garanzia di occupabilità dei lavoratori

Il Programma GOL (garanzia occupabilità lavoratori) realizza una delle ‘missioni’ del PNRR, quella che prevede la riforma delle politiche attive del lavoro, ed è finanziato con 4,4 miliardi di euro, oltre ai 500 milioni di euro a valere su REACT-EU.

Un impegno straordinario che rende concreto il diritto di ricevere misure per favorire l’inserimento delle persone nel lavoro.

Cosa offre Gol?

L’attuazione del Programma permette alle persone in cerca di occupazione l’accesso a percorsi personalizzati, articolati in misure orientative, formative e di accompagnamento al lavoro e di essere supportate da un tutor.

In regione le persone beneficiarie nella prima fase di attuazione delle misure saranno oltre 38mila.

In Emilia-Romagna il Piano attuativo Gol si inserisce in una visione strategica e unitaria della programmazione dei Fondi europei, nazionali e regionali che ha come riferimento il Patto per il Lavoro e per il Clima e permetterà di consolidare un sistema di politiche attive del lavoro fondate sulla collaborazione tra i Centri per l’impiego e i soggetti privati accreditati nelle logiche della Rete attiva per il lavoro.

Si accederà al programma sottoscrivendo un Patto di servizio presso i Centri per l’impiego.

A chi si rivolge?

Il programma si rivolge a:

Alle persone disoccupate che percepiscono la NASPI e DIS-COLL;

Alle persone disoccupate che percepiscono il Reddito di Cittadinanza;

Ai giovani;

Alle donne;

Alle persone con disabilità;

Ai lavoratori maturi (oltre i 55 anni);

Disoccupati di lunga durata (disoccupati da almeno 6 mesi);

Perché Ecipar Piacenza?

Ecipar è agenzia per il lavoro e ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per il Programma GOL.

Il sistema di Ecipar, a livello regionale, conta più di 50.000 aziende associate in vari settori. I principali sono: Meccanica, Impiantistica, Edilizia, Autoriparazione, Trasporti, Informatica, Servizi alle imprese, Estetica e Acconciatura, Moda, Commercio, Agroalimentare, Turismo e Ristorazione.

Ecipar ti mette in contatto con le aziende che ricercano personale da inserire stabilmente e su cui investire professionalmente nel tempo.

Grazie al Programma GOL i servizi sono gratuiti e individuali per l’utente iscritto che sceglie Ecipar.

Cosa ti offre Ecipar Piacenza?

Scriviamo insieme il tuo CV evidenziando i tuoi punti di forza;

Consultiamo insieme i portali di recruiting on line;

Ti proponiamo corsi adatti alle tue capacità e ambizioni.

Ti proponiamo delle offerte di lavoro di imprese del territorio;

Rispondiamo insieme alle offerte di lavoro;

Ti prepariamo per il colloquio di lavoro;

E se vuoi aprire un’attività e iniziare una carriera imprenditoriale ti forniamo consulenza e formazione per avviarla.

Vuoi maggiori informazioni?

Contatta: Sara Gobbi al 0523572240, gobbis@eciparpc.it