Al via la 13a edizione della Grande Festa della Famiglia

Ritorna la Grande Festa della Famiglia, giunta alla sua tredicesima edizione. Promossa dal Forum delle associazioni familiari, è dedicata al tema “I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo”, parole pronunciate da Papa Francesco agli Stati Generali della natalità nel 2021. L’iniziativa è in collaborazione con il Comune di Piacenza, la diocesi di Piacenza-Bobbio e il settimanale Il Nuovo Giornale.

“In un ‘inverno demografico’ che è sotto gli occhi di tutti – afferma Agostino Maffi, presidente del Forum delle associazioni familiari di Piacenza – vogliamo capire dove va il mondo e quale sia il desiderio, la gioia, la possibilità di avere dei figli, che sono la speranza, la certezza che può esserci un domani, un futuro migliore. I giovani hanno entusiasmo, voglia di vivere, rischiamo di essere una società di vecchi. Un popolo si costruisce intorno alle persone di varie età. I figli sono un dono, non un peso, aiutano a diventare più grandi”.

La Festa inizierà venerdì 16 settembre: alle 17 si parlerà di economia della famiglia, “Economy of Francesco”, con Paolo Rizzi, docente di Politica economica all’Università Cattolica di Piacenza, e altri relatori. Sabato 17, con Gian Carlo Blanciardo, presidente dell’Istat, della situazione demografica, con Alessandra Papa, docente di Filosofia morale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, si parlerà di ‘Un’antropologia natale. Siamo nati per incominciare”. Assuntina Morresi, docente di Chimica fisica avanzata all’Università di Perugia, terrà un intervento dal titolo “Madri e padri per l’Italia del domani”. “Sarà un’occasione di riflessione – aggiunge Maffi – ma non mancheranno momenti di divertimento”.

Domenica 18 settembre, in mattinata si svolgerà la Camminata delle famiglie “Memorial Luigi Gatti” a cura del Csi, in collaborazione con “Cammina con il cuore”. “Storicamente ci occupiamo della parte ludica della Festa della Famiglia – spiega Piergiorgio Visentin del Centro sportivo italiano (Csi) -. Solitamente si tiene sul Facsal, ma stavolta è occupato dal Mercato Europeo e dunque la camminata si terrà attraverso Piazza Cavalli, Piazza Duomo, Piazza Sant’Antonino, i Giardini Merluzzo, i Giardini Margherita e il Corso Vittorio Emanuele. Come Csi occupiamo anche l’apertura, con Stefano Gobbi, della direzione di ‘Sport nei territori’ di ‘Sport e Salute’, sul rapporto sport e famiglia. Ormai lo sport non è più qualcosa di ludico e ricreativo ma è parte integrante della vita di tutti i giorni per la città e tanto più per la famiglia”. La Festa si concluderà con lo spettacolo “Il sarto delle parole” con “Il Carrozzone degli Artisti – Tour 2022”. “Vogliamo dare risalto al senso vero delle parole – spiega Mira Maria Simi, attrice e fondatrice, assieme ad Alberto Ghisoni, de ‘Il Carrozzone degli Artisti’ – Viviamo un periodo storico in cui di parole se ne usano troppe e spesso vuote. Abbiamo cominciato la tournée nel mese di maggio e proseguiremo fino a novembre, con più di 90 date in altrettante piazze italiane”.