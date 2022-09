Al via la campagna elettore di Renew Europe Azione Italia Viva, gli impegni dei candidati piacentini

“Essere costruttori di una casa innovativa per l’Europa e prendersi l’impegno di diventare un partito che lavora insieme”. Questo il claim che nella serata di venerdi 2 settembre 2022 ha guidato l’apertura della campagna elettorale nazionale di Renew Europe Azione Italia Viva. “Una giornata quella di oggi che resterà nella memoria del terzo Polo vista la portata dell’evento svolto nella cornice di una convention “American Style” che si è tenuto in un prestigioso locale milanese – scrivono in una nota i sostenitori -. Oltre ai tanti politici presenti e ai big di partito Carlo Calenda e Matteo Renzi erano presenti anche i piacentini Alessandro Sbalbi e Sabrina De Canio candidati rispettivamente ai collegi uninominali di Senato e Camera in Emilia-Romagna nel collegio 01. Un evento che indubbiamente guarda già oltre al 25 settembre 2022 ovvero alla costituzione di un soggetto politico destinato a fare la storia del nostro paese e galvanizzato dai dati dei sondaggi pubblicati nelle ultime ore che danno il Terzo Polo oltre il 7,5%”.

“Per Sbalbi e De Canio, che accolgono l’invito dei leader di essere ambiziosi, è l’avvio di una campagna elettorale che li vedrà impegnati sui territori dei loro collegi di competenza: i cittadini che vorranno incontrarli li troveranno in diversi luoghi della provincia a partire dal mercato cittadino e del quartiere Besurica del 3 settembre 2022. Inoltre sulle pagine Facebook di Azione e Italia Viva sarà possibile consultare l’agenda dei candidati”.