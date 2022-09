Al via la stagione del Piacenza Basket Club nel campionato Promozione

Con il primo allenamento di lunedì 5 settembre ha preso ufficialmente il via la stagione 2022/2023 del Piacenza Basket Club, società satellite di UCC Assigeco Piacenza.

I biancorossi, reduci dalla vittoria del campionato di Prima Divisione nella passata annata sportiva, si apprestano ad affrontare il campionato di Promozione con alcune novità a livello dirigenziale e di gruppo squadra.

Dopo l’addio di Simone Nadal, il nuovo coach sarà Paolo Castellani, fidentino veterano di tanti campionati soprattutto in Serie C nel cremonese nelle ultime stagioni.

Il roster ha mantenuto in gran parte la stessa ossatura della passata stagione con alcuni innesti giovani e di esperienza come Riccardo Perego, giocatore dalla carriera importante tra Serie A2 e Serie B, già protagonista di tante ottime stagioni a Piacenza con le maglie della Bakery e della Morpho Piacenza.

In attesa della definizione del calendario di Promozione, proseguirà la preparazione con tre sedute settimanali presso il Palazzetto di San Lazzaro, in vista dell’esordio in campionato che dovrebbe avvenire intorno alla metà di Ottobre.

Paolo Zanchin, Presidente Piacenza Basket Club: “Questo nuovo progetto Piacenza Basket Club rimane sempre nell’ambito UCC Assigeco Piacenza, con questa squadra satellite che disputerà il campionato di Promozione. Lavoreremo col massimo della professionalità con un gruppo di ragazzi giovani emersi dal settore giovanile più una serie di senior di alto profilo per poter essere il più competitivi possibile. La squadra è stata costruita per ottenere il massimo dei risultati, non ci poniamo limiti”.

Paolo Castellani, Head coach Piacenza Basket Club: “La conoscenza delle persone che mi hanno contattato è stata determinante per la mia scelta. La società punta a crescere nel lungo termine e l’ho reputato un progetto interessante, nonostante partiremo dalla categoria più bassa. La nuova stagione è difficile da inquadrare, nonostante la squadra sia competitiva, conoscendo bene le difficoltà di questo campionato. Ora dobbiamo imparare a conoscerci tra giocatori e staff per poter esprimere al meglio le nostre potenzialità”.

Riccardo Perego, ala Piacenza Basket Club: “Prime sensazioni sicuramente positive, non conosco ancora bene i miei nuovi compagni, sono tutti ragazzi giovani con qualche elemento di esperienza, mentre staff tecnico e dirigenti li conoscevo già da esperienze passate. Le aspettative per questo campionato di Promozione sono buone, cercheremo di dare il massimo e di cercare di far cresce anche i ragazzi più giovani dentro e fuori dal campo grazie anche al mio contributo”.

ROSTER PIACENZA BASKET CLUB 2022/2023

Marco Vecchio, playmaker

Francesco Righi, playmaker

Riccardo Perego, ala

Edoardo Olmo, playmaker

Alessandro Dallavalle, play-guardia

Andrea Sebastiani, ala

Stefano Sebastiani, ala

Alessandro Stecconi, ala

Marcello Bragalini, centro

Mattia Guarnieri, guardia

Alessandro Monti, ala

Pietro Pompili, ala-centro

Luca Molina, guardia

Andrea Spazzapan, guardia

Ledjo Minga, centro

Head coach: Paolo Castellani

STAFF DIRIGENZIALE

Paolo Zanchin, Presidente

Gigi Stecconi, CEO

Giovanni Maestri, Know-how e Logistica

Andrea Centenari, Team Manager

Marco Braghé, dirigente accompagnatore