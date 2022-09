Al via la tre giorni dedicata alla Festa d’la Burtleina. Ecco la ricetta originale

Tutto pronto a Casaliggio, frazione di Gragnano Trebbiense (Piacenza) per la festa d’la burtleina, una delle specialità più apprezzate della tradizione enogastronomica piacentina. Da stasera fino a lunedì 5 settembre sarà possibile gustarla, magari insieme a un piatto di salumi e altri piatti preparati dai volontari del circolo Anspi di Casaliggio.

Ma qual è il segreto della burtleina perfetta? Come tutti i piatti tradizionali, ogni famiglia si tramanda la propria ricetta. “La nostra – spiegano le cuoche della festa – è stata messa a punto in quasi 50 anni, da quando abbiamo iniziato a organizzare la festa d’la burtleina, facendo diversi tentativi”. “Gli ingredienti sono semplici: acqua, farina e qualche uovo, in quantità proporziata a quanta pastella si intende preparare. Sappiamo che qualcuno consiglia di utilizzare l’acqua frizzante, perché renderebbe la bortellina croccante più a lungo. Ma non è necessaria e poi di sicuro le nostre nonne o bisnonne non la usavano di sicuro. Per quanto riguarda le uova, è vero la ricetta originale non le prevede (anche se nel ricettario di Carmen Artocchini questa variante, detta della Valluretta, invece compare, ndr), ma noi le usiamo perché consentono alla bortellina di cuocere prima”.

“La pastella poi deve essere della giusta consistenza, non troppo liquida e non troppo densa, va versata con il mestolo in una padella ben calda e con olio di buona qualità – spiegano -. Anche questi sono aspetti importanti per preparare una bortellina croccante e gustosa. E’ necessaria una certa manualità”.

Proprio per questo il gruppo di lavoro dei volontari, guidato dal presidente Alessandro Amisani, è ben organizzato. C’è chi prepara la pastella e chi invece è addetto alla frittura: 16 le postazioni allestite sotto il porticato della parrocchia, occupate dalle cuoche della festa con la ‘quota azzurra’ di Ferruccio Rossi, fratello di una volontaria recentemente scomparsa, Gianna Rossi, tra le animatrici storiche dell’evento.

Tra le proposte gastronomiche della festa non ci sarà solo la bortellina, ma tante altre specialità tipiche, cucinate dai volontari grazie alla funzionale cucina attrezzata della parrocchia. Pisarei e fasò (“preparati da noi, infatti non troverete un gnocchetto uguale all’altro” scherzano le volontarie), penne all’arrabbiata, salame cotto e vestitura, spiedini, ma anche, nella serata di lunedì, polenta semplice e con i ciccioli, da accompagnare con picula ad caval o gorgonzola. Il tutto innaffiato da vini piacentini.

Per digerire il tutto, due passi in pista: sabato 3 settembre salirà sul palco l’orchestra Alida, domenica 4 sarà la volta di Marco e Alice, mentre lunedì 5 settembre sarà la volta di Massimo Dellabianca. Ingresso libero con offerta, per sostenere l’asilo parrocchiale e all’hospice di Borgonovo.

La ricetta della burtleina riportata da Carmen Artocchini

Ingredienti: farina bianca, acqua, sale, uova, bavaròn (cipolline), strutto

Versare la farina in una ciotola e stemperarla con l’acqua fino a ottenere una pastella morbida, aggiungere le uova sbattute (una ogni 3 etti di farina), salare leggermente e lasciare riposare. Dopo mezz’ora aggiungere le cipolline tagliate fini a rondelle, mescolare, e versare poco alla volta l’impasto in una padella, in strutto bollente. Mano a mano che le bortelline sono pronte, appoggiarle su carta porosa per togliere l’unto in eccesso. La ricetta è stata segnalata da Piozzano.