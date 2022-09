“Alla carica!!!” Di Pieve in Pieve fa tappa a Mignano di Vernasca

Domenica 25 settembre la rassegna «Di Pieve in Pieve» arriva all’oratorio di Mignano, splendido gioiello del territorio di Vernasca, con lo spettacolo “Alla carica!!!” di Manicomics teatro e Iren (ore 16.30), la visita guidata all’oratorio e un laboratorio di “cucina” per i più piccoli (ore 17.30). “Alla carica!!!” è uno spettacolo teatrale di Agostino Bossi, Mauro Caminati, Rolando Tarquini con la regia Rolando Tarquini e l’interpretazione di Agostino Bossi e Mauro Caminati. È prodotto da Manicomics Teatro e IREN, in collaborazione con EDUIREN e tocca le tematiche dell’energia solare, delle energie rinnovabili, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, ed è indirizzato a un pubblico misto (bambini e adulti).

L’oratorio di Mignano, un gioiello imperdibile: si tratta di un oratorio romanico risalente al XII secolo, con preziosi affreschi rinascimentali al suo interno. Conserva un’abside semicircolare di età romanica ed è dedicato a San Genesio e San Geminiano. La sua costruzione fu strettamente legata alle vie di pellegrinaggio della Francigena. Al termine dello spettacolo teatrale, ore 17.30, una visita guidata accompagnerà i partecipanti alla scoperta di questo straordinario luogo di arte e di fede. Sempre alle 17.30, in contemporanea alla visita dell’oratorio, partirà il laboratorio “la merenda di una volta” dedicato ai più piccoli.

Partecipazione a tutte le iniziative è gratuita. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: info@dipieveinpieve.it | tel. 349 5169093 L’oratorio, luogo di ritrovo per le tre iniziative, si trova in località Diga di Mignano. Gli eventi sono organizzati da “CoolTour Turismo e Cultura” e dal gruppo “METE – Tour Cooperation”.