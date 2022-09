Alla Festa Democratica della Val Tidone tavola rotonda con i sindaci del territorio

Sabato 17 settembre, prosegue la Festa Democratica della Val Tidone a Borgonovo. Alle 18.45 presso l’auditorium della Rocca municipale di Borgonovo (ingresso dal fossato della Rocca), si terrà la tavola rotonda con alcuni Sindaci del territorio. Interverranno Claudia Ferrari (Sindaca di Sarmato), Filippo Zangrandi (Sindaco di Calendasco), Patrizia Calza (Sindaca di Gragnano) e la Sindaca del comune che ospita l’evento, Monica Patelli. L’incontro verrà condotto e moderato dal giornalista Mattia Motta.

“Quello di sabato – spiegano gli organizzatori – vuole essere un momento per avvicinare i cittadini e confrontarsi con loro sull’importanza della partecipazione alla vita politica. Si parlerà di come Comuni e enti locali stanno intervenendo o interverranno per la cura dell’ambiente e per contrastare o governare un eccessivo consumo di suolo con la conseguente cementificazione. Spazio anche al PNRR. Al sindaco e alle sindache presenti verrà chiesto di parlare di quali potranno essere le ricadute positive sul territorio grazie ai fondi in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche di quali sono le criticità incontrate dalle amministrazioni locali per la preparazione e la presentazione di progetti idonei. Sono tutti temi che impattano quotidianamente con la vita delle persone. Speriamo possa essere un momento partecipato, uno dei motivi per cui abbiamo organizzato questo evento è proprio quello di coinvolgere i cittadini e le cittadine del nostro territorio, per parlare e confrontarsi su temi concreti e tangibili, per dimostrare che la Politica non è qualcosa di estraneo ma rimane un elemento decisivo e fondamentale del vivere quotidiano di ciascuno di noi”.

Al termine della tavola rotonda, interverrà il consigliere regionale del Partito Democratico Gianluigi Molinari. In serata, dalle 20, spazio ancora al dibattito politico con l’incontro con gli onorevoli Paola De

Micheli e Graziano Delrio, entrambi deputati del PD e già ministri. Con loro si parlerà delle principali proposte del PD relative ai temi trattati in questa campagna elettorale, soprattutto per quanto riguarda energia e infrastrutture. Musica poi con l’orchestra Renzo e i menestrelli. Stand gastronomico aperto per tutta la serata.