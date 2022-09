Due legni fermano il Piacenza, primo punto contro il Verona (1-1)

PIACENZA – VIRTUS VERONA 1-1 (FINALE)

Danti al 31′, Rossetti 36′

Arriva il primo punto della stagione per il Piacenza di mister Scalise. Al termine del match contro il Virtus Verona al Garilli sono più le recriminazioni per i biancorossi, che dopo aver raggiunto sul pari i veneti, nella ripresa hanno colpito un palo e una traversa. Positivo il rientro di Cesarini che ha lasciato il segno nella partita.

LA PARTITA – Scalise deve rinunciare agli squalificati Suljic, Parisi e Zunno, ma recupera in attacco capitan Cesarini, affiancato da Rossetti. Torna a disposizione anche Morra, che parte dalla panchina. L’avvio di gara è di marca ospite. Halfredsson ci prova subito su punizione e poco dopo mette i brividi difesa biancorossa con due insidiosi tiri dalla.bandierina battuti in sequenza. Altro pericolo per la retroguardia di casa al 18’, quando Danti recupera palla e imbuca per Sinani, il cui diagonale è toccato da Tintori in calcio d’angolo. Il Piacenza si vede per la prima volta al 26’: Daffara perde palla al limite dell’area sulla pressione di Rossetti, ne approfitta Cesarini che va al tiro da posizione defilata senza inquadrare la porta. Ma subito dopo è ancora la Virtus pericolosa con Sinani, il cui tiro dall’interno dell’area dopo uno scambio con un compagno termina sull’esterno della rete. E’ il preludio al vantaggio, che arriva allo scoccare della mezz’ora: Halfredsson con un gran traversone pesca sul secondo palo Danti, dimenticato dalla difesa biancorossa, che da pochi passi batte al volo di piatto Tintori. Il gol subìto scuote il Piace e un colpo di testa di Rossetti sorvola di poco l’incrocio dei pali; al 35’ ecco l’immediato pareggio con Rossetti, che sfrutta un’uscita errata dell’estremo difensore Sibi e deposita in rete a porta vuota.

Non ci sono cambi al rientro in campo per i secondi 45 di gioco. Parte meglio la Virtus e Tintori deve intervenire prima sulla conclusione di Halfredsson e poco dopo su un rasoterra di Lonardi. Scalise poco prima dell’ora di gioco tenta la carta Morra, che prende il posto di Rossetti, i biancorossi provano a colpire in ripartenza e Munari non inquadra la porta con un destro a giro dall’interno dell’area. A Morra non riesce la spettacolare girata in area dopo un bel traversone di Frosinini, poi è Lamesta (entrato in campo al posto di Gianni) su punizione a chiamare Sibi al grande intervento. Il Piace ora guadagna campo, ma sono gli ospiti a rendersi pericolosissimi con un improvviso contropiede sventato da un provvidenziale recupero di Nava. Al 77’ altra occasione per i biancorossi, ma Morra scivola da due passi mancando il tap in vincente dopo la conclusione di Cesarini parata da Sibi (l’attaccante era comunque in fuorigioco). E nel finale ci si mette anche la sfortuna, con un due pali consecutivi che negano il vantaggio alla squadra di Scalise: succede di tutto in area dopo una punizione di Nelli, sul colpo di testa di Cosenza un difensore ospite devia la palla sulla traversa, la sfera arriva a Lamesta che centra il palo. Finisce dopo quattro minuti di recupero. Martedì si torna subito in campo, al Garilli arriverà la Feralpisalò.

Leggi anche Una prestazione confortante, ma il Piacenza deve crescere IL COMMENTO

LA CRONACA

Finale di partita: pareggio e primo punto per il Piacenza contro il Virtus Verona.

Scaduto il 90esimo al Garilli, la partita si spegne.

Ammonito Cesarini.

All’86’ punizione del Piacenza che non viene sfruttata.

Dentro Conti tra i biancorossi per Munari all’85’.

Clamorosa occasione del Piacenza all’84’ con una traversa dopo una deviazione di un difensore veneto e un palo di Lamesta nella stessa azione di mischia.

Grande occasione del Piacenza al 78′, tiro di Cesarini che viene respinto, ma Morra scivola nel momento del tiro, era in fuorigioco.

Munari al tiro al 73′ che sibila vicino al palo dopo una deviazione.

Lamesta pericoloso al 70′, punizione insidiosa e Sibi si rifugia in corner.

Occasione per Frosinini al 66′ che entra in area e scocca un tiro cross, palla messa in angolo.

Dentro Lamesta per Vianni.

Azione dei biancorossi al 62′, dal posizione laterale ci prova Munari che tira invece di passarla in mezzo, palla fuori.

Piacenza imbrigliato dagli avversari a metà del secondo tempo.

Al 59′ va via Nelli in contropiede ma viene messo giù, ammonito Tronchin.

Al 57′ esordio in campionato per Morra che sostituisce Rossetti.

Pericoloso il Verona, con un tiro di Lonardi al 56′ deviato da Tintori in angolo.

Cross di Frosinini al 51′ verso l’area che viene respinto dalla difesa veronese.

Piacenza che inizia con determinazione la ripresa.

Si torna in campo dopo l’intervallo, non ci sono cambi.

Finale del primo tempo al Garilli.

Ammonito Nava al 39′.

Al 38′ ancora pericolosi i biancorossi con Cesarini, tiro a giro dopo un’azione personale, palla out.

GOL – Pareggio del Piacenza al 36′, con Rossetti: un tiro di piatto dopo una respinta non perfetta del portiere veneto Sibi.

Al 34′ ci prova ancora il Piacenza con un cross di Palazzolo.

Reazione del Piacenza con Rossetti che colpisce di testa al 33′ su calcio d’angolo, palla fuori di poco.

GOL – Al 31′ il Piacenza va sotto: passa il Virtus Verona con Danti, su assist di Halfredsson.

Occasione per Virtus Verona al 29′ con Sinani che tira da posizione angolata sull’esterno della rete.

Al 27′ Piacenza pericoloso con una palla recuperata da Cesarini che entra in area da posizione defilata, tiro difficile neutralizzato.

Metà del primo tempo, risultato inchiodato sul pari.

Punizione del Piacenza al 20′ palla troppo sul portiere che blocca.

Al 18′ contropiede dei veneti, tira Sinani su assist di Danti e palla deviata in corner. Non corrono rischi i biancorossi dal calcio d’angolo.

Più Virtus che Piacenza nei primi 15 minuti al Garilli. Non ci sono state occasioni.

Al 13′ ammonito Frosinini.

Calcio di punizione per il Verona al 13′, palla deviata e la difesa biancorossa respinge in fallo laterale.

I veneti hanno battuto due calci d’angolo.

Ritmo lento imposto dagli ospiti in queste prime fasi della partita.

Al 3′ Punizione di Halfredsson per la Virtus: il tiro è un cross in area ma palla finiesce alta sulla traversa.

Match iniziato.

Squadre in campo. Giornata di sole e temperatura accettabile.

Ecco l’undici titolare biancorosso, modulo 4-4-2 con Cesarini al rientro e Rossetti in avanti.

Dopo un esordio di campionato da dimenticare, con il ko sul campo della Pergolettese, il Piacenza va a caccia di riscatto nella sfida al Garilli contro la Virtus Verona (sabato, ore 17.30 – info biglietti). Davanti al proprio pubblico (è stata superata nelle scorse ore la quota dei mille abbonati) la squadra di Scalise cercherà subito di voltare pagina per conquistare i primi punti stagionali.

Assenti del match Parisi, Zunno e Suljic, squalificati dopo il rosso rimediato a Crema. Si aggiunge alle defezioni quella di Rizza, infortunato. Al rientro Cesarini dalla squalifica: il numero 10 dovrebbe partire titolare insieme a Rossetti nel tandem d’attacco.

Queste le probabili formazioni, dirige Valerio Pezzopane de L’Aquila.

PIACENZA (3-5-2): Tintori, Nava, Cosenza, Capoferri; Munari, Nelli, Onisa, Frosinini, Palazzolo; Cesarini, Rossetti. A disposizione: Rinaldi, Mainanti, Pezzola, Masetti, Giacchino, Morra, Lamesta, David, Conti, Vianni, Biancheri. All. Scalise

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi, Munaretti, Faedo, Ruggero; Daffara, Tronchin, Lonardi, Halfredsson, Amadio; Danti, Sinani. A disposizione: Giacomel, Siaulys, Cellai, Mazzolo, Manfrin, Vesentini, Santi, Talarico, Turra, Zarpellon, Casarotto, Priore. All. Fresco