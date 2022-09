Elezioni, iniziato lo spoglio. Exit poll: centrodestra avanti IN DIRETTA

LA DIRETTA – Urne chiuse alle 23. Gli scrutini sono iniziati subito dopo la chiusura delle urne.

La candidata alla Camera Beatrice Ghetti attende i risultati dello spoglio nella sede del Pd provinciale di via Roma.

Primi Exit poll nazionali della Rai, ecco le stime con la forbice delle percentuali: FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8.

In Emilia-Romagna sono eletti complessivamente 43 parlamentari, 29 alla Camera (11 attribuiti in collegi uninominali e 18 nel plurinominale) e 14 al Senato (5 attribuiti in collegi uninominali e 9 nel plurinominale), numero di rappresentanti da eleggere ridotto rispetto all’ultima tornata del 2018, in seguito alla riforma costituzionale del 2020. Nel collegio uninominale Piacenza eleggerà un solo deputato e un solo senatore.

I DATI DELLA PREFETTURA

L’affluenza ai seggi, l’esito degli scrutini e ogni altra informazione saranno disponibili in tempo reale sul sito Eligendo, accessibile anche all’indirizzo www.interno.gov.it, e sulla app Eligendo mobile.

I CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI PIACENTINI

Camera Emilia Romagna – U01

ITALIA SOVRANA E POPOLARE ZERBINI ELISA

VITA SCOTTI ENRICO

SUD CHIAMA NORD APONTUAH TRACY KONADU

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI CALESTANI ROBERTO

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA DE CANIO SABRINA

ITALEXIT PER L’ITALIA CICOGNINI CINZIA

FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC, LEGA PER SALVINI PREMIER FOTI TOMMASO

ALLEANZA VERDI E SINISTRA, +EUROPA, IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO, PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA GHETTI BEATRICE

MOVIMENTO 5 STELLE DE FALCO CARMINE

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO BRANCATI ROSARIO

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ANELLI ELENA MARIA

Senato Emilia Romagna – U01

ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS PAPI ENRICO

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO PROIETTI ALBA

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA, +EUROPA, ALLEANZA VERDI E SINISTRA, IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO NEGRI GIUSEPPE DETTO BEPPE

DESTRE UNITE SANZANI ROMINA

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, LEGA PER SALVINI PREMIER, NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC, FORZA ITALIA MURELLI ELENA

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ALLAWI HAITHAM

ITALIA SOVRANA E POPOLARE DI CATALDO SILVIA

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA SBALBI ALESSANDRO

MOVIMENTO 5 STELLE BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA

VITA SASSI MARIANGELA

ITALEXIT PER L’ITALIA ROMANI ERICA

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI BUSSOLATI GABRIELLA

I candidati nei collegi plurinominali sono consultabili sul sito del Ministero dell’Interno

COME ANDO’ NEL 2018 – Alle elezioni politiche del 2018, l’affluenza nel piacentino raggiunse il 75,56 per cento. Ad imporsi nel collegio proporzionale per la Camera la coalizione di centrodestra, con la Lega primo partito in provincia di Piacenza (27,5 %), seguito dal Movimento 5 Stelle (23,2 %), terzo il Partito Democratico (17,6%). Nel centrodestra il secondo partito era Forza Italia con il 13,5%, seguito da Fratelli d’Italia con il 5,7 %, mentre la quarta gamba di Noi con l’Italia si fermava allo 0,65 %. Nella coalizione di centrosinistra +Europa otteneva il 2,5%, mentre le civiche di Lorenzin e Insieme rimanevano distanti dall’1%. Cinque i piacentini eletti in Parlamento: Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), Pietro Pisani ed Elena Murelli (Lega), Paola De Micheli (Pd) e Pier Luigi Bersani (Liberi e Uguali).

LA LEGGE ELETTORALE – Si vota per la seconda volta con il “Rosatellum”, la legge elettorale elaborata dal deputato Ettore Rosato e approvata nel novembre 2017. La legge elettorale consente di eleggere il Parlamento in modalità mista, con una parte maggioritaria (uninominale) e una proporzionale (plurinominale). Significa che, nel singolo collegio, verrà eletto uno solo tra i candidati all’uninominale (i nomi presenti in alto nei riquadri presenti sulle schede elettorali) e un numero di candidati al plurinominale variabile a seconda della percentuale ottenuta dalla singola lista a cui sono collegati. L’elettore non potrà esprimere una preferenza per un candidato presente nel listino proporzionale: in caso di elezione, sarà determinante l’ordine in cui i candidati sono elencati nel listino. Il Parlamento che verrà eletto attraverso le elezioni del prossimo 25 settembre sarà composto da 600 rappresentanti, a causa della legge sul “taglio dei parlamentari” del 19 ottobre 2020. La Camera passerà da 630 a 400 deputati, mentre a Palazzo Madama i senatori passeranno da 315 a 200. Altra novità della legge costituzionale è che tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni potranno votare per entrambe le camere. Dunque, se prima la scheda del Senato veniva consegnata solo agli elettori di età uguale o maggiore a 25 anni, ora tutti i maggiorenni aventi diritto al voto potranno esprimere la propria preferenza sia per la Camera che per il Senato.

La distribuzione dei seggi – I 3/8 dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) verranno determinati attraverso il sistema maggioritario o uninominale. I restanti saranno assegnati tramite il sistema proporzionale (plurinominale): 245 alla Camera e 122 al Senato. 8 deputati e 4 senatori saranno eletti all’estero attraverso il sistema plurinominale.

La soglia di sbarramento – Non c’è soglia di sbarramento nel collegio uninominale: il candidato che, nel singolo collegio, prenderà più voti degli altri sfidanti sarà eletto in Parlamento. Il discorso cambia per il plurinominale o proporzionale: le singole liste, coalizzate o meno, dovranno raggiungere almeno il 3% per accedere alla ripartizione dei seggi in Parlamento. Le coalizioni, invece, devono raggiungere il 10% delle preferenze per accedere alla ripartizione. Una lista che fa parte di una coalizione, se riceve almeno l’1% dei voti, non elegge rappresentanti, tuttavia i voti non vanno persi, ma vengono ripartiti tra le altre liste della coalizione che hanno superato il 3%. Alla Camera la ripartizione avviene prima a livello nazionale e poi, di conseguenza, a livello circoscrizionale (locale), al Senato i seggi vengono ripartiti su base regionale, e sono ammesse alla ripartizione anche le liste che, in almeno una regione, abbiano ottenuto il 20% delle preferenze.