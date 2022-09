Alloggi Erp, pubblicata la graduatoria delle domande ammesse e degli esclusi ELENCO

È stata approvata e pubblicata la graduatoria delle domande di cambio alloggio relativa al primo bando anno 2022. La graduatoria è composta dalle domande in ordine di punteggio assegnato e dall’elenco delle domande escluse.

L’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE

L’ELENCO DEGLI ESCLUSI

Sulla base del “Regolamento per l’assegnazione e la gestione di alloggi E.R.P.”, l’ammissione al cambio alloggio avviene per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti e secondo l’ordine di priorità fissato da apposita graduatoria e nei limiti del numero di alloggi disponibili preventivamente destinato alla mobilità.