Alluvione Marche, attivato nucleo Sapr con vigile del fuoco di Piacenza

Attivazione del Nucleo SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco a seguito dell’alluvione nelle Marche. Il Nucleo Regionale dell’Emilia-Romagna ha richiesto l’intervento da parte dell’operatore in forze al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza e di un operatore del Comando Provinciale di Ferrara. I due vigili del fuoco sono partiti nella prima serata di sabato 17 settembre per l’avvicendamento al personale che sta operando a Senigallia per la ricerca dei dispersi. I due specialisti utilizzeranno un drone dotato di potente telecamera ottica per sorvolare durante le ore di luce le aree interessate dalla calamità e, al calar delle tenebre, verrà utilizzata la telecamera termica per rilevare ogni possibile fonte di calore. Il tutto, in stretta sinergia con le squadre da terra e le unità cinofile.