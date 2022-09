Altre due serate a Casaliggio con la festa d’la Burtleina. Menù anche per celiaci

Archiviata con successo la prima delle tre serate, prosegue la festa d’la Burtleina a Casaliggio di Gragnano. Accanto al menù tradizionale, che accompagna la croccante bortellina, ci sono anche alcune proposte per celiaci che consentono, anche a chi è intollerante al glutine, di non rinunciare a trascorrere una serata in compagnia.

Foto 2 di 2



La festa terminerà domani, lunedì 5 settembre, con una piccola variazione nel menù: al posto dei primi piatti, spazio alla polenta, semplice o con i ciccioli, accompagna da gorgonzola o picùla ad caval. Si chiude in musica con Massimo Dellabianca, mentre stasera (domenica 4) sarà la volta di Marco e Alice.