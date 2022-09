Amelio racconta il “caso Braibanti”, martedi al Festival di Venezia “Il Signore delle Formiche”

Il cinema dell’Emilia-Romagna sui grandi schermi della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e, per la prima volta, anche sul red carpet. Quest’anno, un film sostenuto dal Fondo Audiovisivo regionale è a Venezia in Concorso: si tratta de “Il Signore delle Formiche” di Gianni Amelio, che sarà proiettato in Sala Grande martedì 6 settembre alle ore 19.

Film complesso, scritto dallo stesso Amelio con Edoardo Petti e Federico Fava, e interpretato da Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco e Leonardo Maltese, “Il Signore delle Formiche” ripercorre la vicenda umana dello scrittore, poeta, entomologo e intellettuale piacentino Aldo Braibanti, vittima nel 1968 di quello che fu definito il “Caso Braibanti”, terminato con l’accusa di plagio psicologico di un giovane da parte di Braibanti e alla condanna di quest’ultimo a 14 anni di carcere. Girato in buona parte tra il parmense e il piacentino – territori in cui Braibanti è nato è cresciuto – il film è stato prodotto da Kavac Film, Ibc Movie, Tenderstories con Rai Cinema, e uscirà nelle sale italiane dall’8 settembre distribuito da O1 Distribution.

Nella prima settimana di programmazione il regista Gianni Amelio e il cast saranno presenti in sala per incontrare gli spettatori in diversi cinema dell’Emilia-Romagna. Giovedì 8 settembre, alle 21,15, al Cinema Corso di Piacenza saranno presenti Gianni Amelio, Elio Germano, Luigi Lo Cascio, Elio Maltese, che alle 18 parteciperanno ad un incontro (ingresso gratuito fino a esaurimento posti ) all’auditorium Xnl di via Santa Franca 36.

Il Signore delle formiche – Alla fine degli anni 60 si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal Codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma. Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Solo un giornalista s’impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure. Il Signore delle formiche, distribuito da 01 Distribution, è una produzione Kavac Film, IBC Movie, Tenderstories con RAI CINEMA, con il sostegno della Regione Emilia‐Romagna.