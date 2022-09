Anche a Piacenza il 14 settembre si prega per la pace

A distanza di quasi sette mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, la Conferenza episcopale italiana su invito del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa ha scelto di proporre, nella Festa dell’Esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, un tempo di preghiera che coinvolga le comunità ecclesiali per invocare il dono della pace in Ucraina e in tutti quei territori colpiti da guerre e discordie. Anche la diocesi di Piacenza-Bobbio – spiega don Paolo Capra, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano – ha accolto questo invito e proposto ad ogni Comunità pastorale di prevedere una celebrazione nella forma dell’adorazione eucaristica. A Piacenza per iniziativa dell’Ufficio liturgico diocesano si svolge una giornata di preghiera mercoledì 14 settembre nella chiesa di San Donnino in largo Battisti. Alle ore 9 è in programma una messa presieduta dal parroco di San Francesco don Ezio Molinari; a seguire si aprirà un tempo di adorazione fino alle ore 18 quando inizierà la messa presieduta dal vicario generale don Giuseppe Basini.

“L’esigenza di pregare è viva in ognuno di noi – puntualizza don Capra – e la liturgia ci offre tempi e spazi per trasformare la nostra preghiera in un canto all’unisono, in comunione con tutta la Chiesa che invoca da Dio il dono della pace”.