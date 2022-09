Andrea Clementi vince il titolo di Pizza Ambassador 2023 di Molino Dallagiovanna

Sabato 10 settembre a Gragnano Trebbiense (Piacenza) presso la sede di Molino Dallagiovanna si è disputata la finalissima di Pizza Bit Competition, la gara che l’azienda piacentina ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione del Gambero Rosso come media partner. Ad aggiudicarsi l’ambìto titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023” è stato Andrea Clementi della pizzeria Punto Pizza di Venezia che ha presentato la pizza “Assaporando settembre” a base di petto di piccione. Sarà lui per l’intero 2023 il volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. Nella sfida finale Clementi ha superato gli altri 8 pizzaioli provenienti da tutte le zone d‘Italia ottenendo il punteggio più alto dalla qualificata giuria tecnica composta dai pizzaioli Massimiliano Prete, Cristian Romano, Simone Lombardi, dai giornalisti Annalisa Zordan (Gambero Rosso), Antonio Fucito (Dissapore) e Luca Sessa (Guide Espresso) e da Mattia Masala (Molino Dallagiovanna) e Nicola Roberti (Moretti Forni).

Alto il livello di preparazione di tutti i finalisti che sono stati valutati in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato. La finalissima si è svolta in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda molitoria piacentina fondata nel 1832: un grande evento a cui hanno partecipato tanti personaggi di primo piano nel mondo dell’arte bianca che negli anni hanno contribuito alla crescita e al successo dell’azienda. A premiare Clementi, insieme a Sabrina Dallagiovanna, Sales & Marketing Manager del Molino, sono stati i due chef e volti televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani con Giacomo Ciccio Valenti, noto conduttore di RDS 100% Grandi Successi, Official Radio di Pizza Bit Competition a partire dalle semifinali con i suoi DJ set. Partner tecnico dall’inizio della competizione è stato Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati. Durante le semifinali e la finale Molino Dallagiovanna si è avvalso della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.

I numeri delle varie fasi della 1^ edizione di Pizza Bit Competition:

– oltre 400 richieste di partecipazione

– 180 pizzaioli ai nastri di partenza

– 27 semifinalisti

– 9 finalisti

– 1 Pizza Ambassador

Alla fine di settembre si apriranno le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione di Pizza Bit Competition.