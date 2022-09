Anziano si allontana dalla casa di riposo, subito rintracciato dai carabinieri. L’episodio è avvenuto a Sarmato e, per fortuna, l’allarme è rientrato nell’arco di pochissimo tempo. I militari della locale stazione, infatti, sono riusciti ad individuare l’uomo, riportandolo sano e salvo presso la struttura in cui risiede. Non è la prima volta che l’arzillo nonnino, di 82 anni, si allontana senza dare notizie di sé. In una precedente ‘fuga’, avvenuta lo scorso maggio, aveva raggiunto in bicicletta Boscone Cusani a Calendasco, dove era stato rintracciato, sempre dai carabinieri, il giorno successivo.