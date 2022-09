Appello di Mcl “No all’astensionismo, sfruttare l’occasione democratica per essere protagonisti del futuro”

“Un’occasione, quella del 25 settembre, dove i cittadini possono essere protagonisti e responsabili del futuro del nostro Paese”. In una nota, il Movimento cristiano dei lavoratori di Piacenza, presieduto da Umberto Morelli, rivolge ai piacentini un appello al voto. La nota:

Il Movimento cristiano dei lavoratori di Piacenza, in occasione della consultazione elettorale di domenica 25 settembre, invita tutti a esprimere il proprio consenso verso i candidati che ogni giorno vivono la politica come servizio a favore della comunità e come “alta forma di carità” verso il nostro Paese. Il dissenso e l’astensione, sempre più influenti sul risultato elettorale, limitano poi l’azione degli eletti a favore delle proprie comunità che li hanno sostenuti con il consenso elettorale. Il nostro Paese vive oggi una crisi economico-sociale senza precedenti e ha urgente bisogno di un esecutivo quanto mai stabile e capace di dare ai propri cittadini un futuro meno incerto e aiutare le imprese a creare lavoro dignitoso e giustamente remunerato, per un sistema scolastico che formi professionalità consone alle richieste del mondo del lavoro, con un sistema di welfare che sostenga la famiglia, specialmente quella numerosa per incentivare sempre più la natalità su cui è basato il futuro del nostro paese. Auspichiamo inoltre che il nuovo esecutivo che uscirà dalla consultazione elettorale coinvolga sempre più nella propria azione sia i corpi intermedi, sia gli enti del terzo settore. È, infatti, proprio grazie alla loro presenza e alla loro azione che durante il difficile periodo della pandemia sono stati importanti punti di riferimento e sostegno per tante persone in difficoltà.

Come “movimento di testimonianza evangelica” riteniamo quanto mai importante l’occasione democratica del 25 settembre dove i cittadini possono essere protagonisti e responsabili del futuro del nostro Paese; a nostro parere è quanto mai opportuno sottolineare che il continuo delegare indebolirebbe ulteriormente i diritti e le opportunità che la nostra costituzione ci indica. L’occasione, soprattutto, responsabilizza ogni uomo o donna di buona volontà a contribuire a creare con il suo coinvolgimento concreto una nuova classe politica che dia un futuro al nostro Paese in questo tempo di incertezza.