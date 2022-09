Appennino Festival: a Caratta festa d’autunno con “La Rossignol”

È la “Festa d’autunno” il compleanno di Bilbo Baggins, personaggio fantasy creato da Tolkien. È la “Festa d’autunno” il prossimo appuntamento dell’Appennino Festival in programma giovedì 22 settembre dalle 19 alla locanda I Melograni di Caratta. Dalle 19 infatti sarà possibile cenare con i prodotti dei Contadini Resistenti (obbligatoria la prenotazione al numero 329.5717171 oppure 0523.779505), mentre dalle 21.30 si esibirà il gruppo “La Rossignol” fondato da Domenico Baronio, storico ricercatore di danze antiche europee e grande amico del Festival da poco scomparso. A esibirsi nel corso della serata saranno Francesco Zuvadelli alla ghironda e all’organo positivo e Levi Alghisi al “baghet”, ossia una delle più antiche cornamuse del Nord-est italiano, oltre che ai flauti diritti. Non mancheranno però anche altri musicisti che proporranno i repertori musicali delle Quattro Province.

“La Rossignol” è attiva dal 1987 e ripropone brani musicali tratti da manoscritti originali utilizzando copie degli strumenti dell’epoca. La compagnia svolge un’intensa attività artistica in tutto il mondo con concerti e spettacoli in teatri, festival e rassegne di grande prestigio. Chiamata a far parte del CID (Conseil International de la Danse), all’attivo ha collaborazioni con numerose emittenti televisive e con il cinema (tra cui “Il mestiere delle armi” di Ermanno Olmi e “Romeo & Juliet” di Carlo Carlei), consulenze e direzioni artistiche, corsi di formazione e aggiornamento docenti e la realizzazione di musiche per spettacoli teatrali.