Arriva il generale inverno, basta discutere: serve un taglio deciso del costo dell’energia

Nuova puntata della rubrica di PiacenzaSera.it “Pillole di Economia” curata da Mauro Peveri. Motociclista e cultore della musica rock degli anni ’70, Mauro Peveri è soprattutto un commercialista esperto di svariate materie economiche e finanziarie: si occupa, tra le altre cose, di consulenza per le imprese, gestione della corporate governance, e di organizzazione aziendale. Ecco la sua nuova pillola.

La situazione economica che ci apprestiamo a vivere nel prossimo inverno appare sempre più oscura e drammatica. I segnali di una recessione sono oramai chiari ma è una recessione diversa dalle precedenti.

La crisi energetica

L’inflazione a due cifre con il conseguente aumento dei prezzi

La guerra

La Pandemia che non è finita

I segnali di una crisi senza precedenti ci sono tutti. In questo quadro a tinte molto fosche vedo come al solito un’inazione da parte dell’Europa o meglio vedo la solita lentezza nel prendere decisioni che non possono essere rinviate a domani e che andavano prese ieri.

Price cap sul gas

Nuovi Rigassificatori

Liberalizzazione impianti fotovoltaici e produzione energia.

Anche Biden e gli Usa se vogliono continuare ad avere un ruolo di potenza occidentale devono mettere mano al portafoglio e garantire la fornitura di gas liquido all’Europa a prezzi calmierati. Non è possibile che il gas costi in Europa 5/6 volte quello che costa negli Usa. Questa situazione fino a ieri alimentava il populismo e il nazionalismo domani rischia di distruggere 50 anni di convivenza tra gli Stati cosiddetti occidentali. A questo punto tutta la nostra società è a rischio!

Putin rischia di perdere la guerra ma di vincere in politica. Dopo la caduta di Boris Johnson e Draghi in questi giorni è toccato agli svedesi, ma i problemi oggi sono se vogliamo ancora più impellenti. Una mia cliente mi ha chiamato piangendo perche non sa come fare per continuare a pagare la bolletta del gas e quindi rischia di chiudere il panificio!

Il rischio è che senza interventi radicali a quest’inverno non ci arriviamo. Mi spiace dirlo ma hanno ragione quelli che dicono extradeficit subito: Salvini, Calenda e altri. Scostamento di bilancio di 30 miliardi. Non possiamo aspettare le decisioni della UE Francia e Germania, ma anche altri Paesi si stanno muovendo in modo autonomo.

La Francia ha già detto che non esporterà per almeno due anni energia elettrica verso l’Italia e ha di fatto nazionalizzato Edf che controlla 50 centrali nucleari. La Germania ha fatto un accordo con la Francia di mutuo scambio in materia energetica e sta nazionalizzando le società russe che in Germania distribuiscono il gas russo.

A questo punto il nuovo Governo deve mettere in sicurezza il Paese. Nazionalizziamo Eni ed Enel, sospendiamo accordo sul trasferimento del gas che arriva grazie ai nostri metanodotti e rigassificatori, spostiamo i soldi del Pnrr su fotovoltaico, eolico, idroelettrico, ripartiamo con gas in Adriatico e petrolio in Basilicata, ma soprattutto tagliamo le bollette in modo deciso.

In questo momento il debito non è la priorità. La Ue in questo momento sembra una mandria di bufali attaccata dai leoni nella savana. Ognuno per se e comunque riunioni su riunioni per fare “chiacchiere “ mente i Paesi e le famiglie vanno a rotoli. Migliaia di aziende rischiano la chiusura con conseguenze drammatiche sull’occupazione.

In questo quadro il nuovo Governo avrà un compito durissimo e se non agirà in modo coeso e rapido rischiamo veramente il default non solo economico ma sociale; sono cambiate le priorità: smettiamola di discutere di sciocchezze come la flat tax o il pericolo immigrati. Il tempo delle analisi è finito bisogna agire.

Mauro Peveri