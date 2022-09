Nuvole in arrivo sul piacentino. Giovedì 15 settembre sole e schiarite interesseranno la città di Piacenza, mentre sulle colline sono previsti temporali al mattino e piogge lievi al pomeriggio. Temperature fra 20 e 30 gradi in pianura, mentre in alta quota la colonnina di mercurio oscillerà fra i 16 e i 21 gradi. Sulla fascia appenninica la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per vento forte per giovedì 15. Secondo le previsioni Arpae, la giornata di venerdì 16 sarà interamente caratterizzata da piogge su tutto il territorio della nostra provincia, con temperature pressoché stabili. In città e pianura minima di 19°, massima di 30°; sui rilievi minima di 15°, massima di 22°.

Nel weekend – “A iniziali condizioni di tempo perturbato nella giornata di sabato – scrive Arpae – con cielo nuvoloso e piogge diffuse anche a carattere temporalesco, faranno seguito condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Locali brevi piovaschi più probabili lunedì. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione nella giornata di sabato, per poi risalire gradualmente fino a termine periodo”.