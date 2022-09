Assiste alla partita nonostante il Daspo, 53enne denunciato dai carabinieri

Un impiegato 53enne è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Lugagnano Val d’Arda per violazione al divieto di accedere a manifestazioni sportive. L’uomo era stato sottoposto alla misura di prevenzione D.A.S.P.O. della durata di un anno, emessa lo scorso luglio dalla Questura di Piacenza. Nel giugno del 2022, nelle adiacenze del campo sportivo della “Lugagnanese”, nel corso dei festeggiamenti per la promozione in 1^ categoria della citata squadra, il 53enne aveva tenuto comportamenti esuberanti dopo aver anche discusso con alcuni militari presenti.

L’uomo è stato notato proprio dai carabinieri tra gli spettatori dell’incontro di calcio “ASD S. Fiorenzuola – USD Lugagnanese”, disputato il pomeriggio del 17 settembre, presso il campo sportivo di Fiorenzuola d’Arda. I militari della Stazione di Lugagnano Val d’Arda lo hanno così denunciato per violazione al divieto di accedere a manifestazioni sportive.