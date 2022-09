“Attenzione alle difficoltà invisibili dei bambini: attivare servizi educativi adeguati”

“Immagini di Infanzia e bambini ‘reali'”, tra opacità e trasparenze. Questo il tema del seminario che verrà ospitato lunedì 3 ottobre, a partire dalle 15, presso la sala Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza.

Organizzato dal corso di laurea Magistrale in Progettazione pedagogica nei servizi per i minori (opportunità formativa unica in Italia con questa specificità), il seminario “intende portare l’attenzione sulle diverse invisibilità che patiscono ancora i bambini, di cui quella legata al lockdown è forse solo la più recente e vistosa“, sottolinea la professoressa Elisabetta Musi della facoltà di Scienze della formazione, che coordinerà l’evento. “Una proposta che si inserisce tra le numerose iniziative di qualità che la nostra facoltà propone al territorio da quasi 25 anni per contribuire a sviluppare una rete di servizi educativi a loro volta di qualità: interverranno il prof. Roberto Farnè, dell’Università di Bologna, che da anni si occupa dei servizi per l’infanzia, e due coordinatrici pedagogiche, Elisa Danesi, del Comune di Piacenza, e Adriana De Leo, della Fism piacentina. Un’occasione preziosa per ragionare insieme sulla continuità tra la formazione di base e le sfide che i servizi territoriali per bambini e bambine di 0-6 anni devono affrontare dopo la pandemia”.

Il momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato da incertezza ed estrema vulnerabilità, ha in effetti ricadute significative proprio sui soggetti più fragili e, in particolare, sulle giovani generazioni. “Diviene pertanto sempre più necessario pensare a servizi educativi (scuole di ogni ordine e grado, ma anche nidi, comunità per minori, comunità di accoglienza, ecc.) che sappiano accogliere e rispondere adeguatamente ai bisogni di tutti e di ciascuno, progettando e realizzando interventi educativi mirati – precisa il professor Roberto Diodato, coordinatore della laurea magistrale in Progettazione pedagogica per i minori, in cui si inserisce l’appuntamento -. Per fare questo è necessario avere a disposizione figure professionali non improvvisate, ma sempre più preparate e competenti. Se da un lato si assiste, infatti, alla difficoltà di reclutare educatori, dall’altro, si nota come lo stesso carattere di complessità della società in cui viviamo, richieda, in misura sempre maggiore, la presenza di figure di sistema come i pedagogisti, al fine di rilevare in modo puntuale i bisogni specifici di ciascuno e, successivamente, di interpretarli e trasformarli in obiettivi ‘su misura’ da raggiungere per promuovere il benessere di ogni singola persona”.

Se è vero che, come affermava Nelson Mandela “l’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo”, è difficile pensare a un lavoro più utile per il futuro del nostro Paese, in particolare, in un momento di rapide trasformazioni, a livello sia culturale, sia sociale, sia tecnologico, quale è quello che stiamo vivendo.