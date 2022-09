Attività motoria, aperte le iscrizioni per 21 nuovi corsi per la terza età

Attività motoria per la terza età, in partenza 21 nuovi corsi – Sono aperte a Piacenza le iscrizioni per i 21 nuovi corsi di attività motoria per la terza età che partiranno da lunedì 24 ottobre, riproposti dall’Amministrazione comunale anche quest’anno, in collaborazione Uisp, Csi e Activa. Per la sessione autunnale si conferma, come nelle precedenti edizioni, un ciclo di 24 incontri complessivi – due alla settimana – con termine alla fine di gennaio, per un costo di iscrizione individuale pari a 55 euro, comprensivi di assicurazione. L’iniziativa è riservata ai residenti nel Comune di Piacenza, che abbiano compiuto almeno i 60 anni, svolgendosi nel pieno rispetto delle misure anti Covid. I corsi verranno poi organizzati anche nella sessione primaverile, alle stesse condizioni.

“La ginnastica dolce rivolta alle persone anziane – sottolinea l’assessora ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi – è non solo uno strumento fondamentale per la promozione di uno stile di vita più sano, che possa essere di aiuto, sotto l’egida di istruttori competenti e qualificati, nel prevenire e contrastare i piccoli malanni che il trascorrere degli anni porta con sé, ma rappresenta da sempre un’opportunità preziosa di socializzazione, andando ad aggiungersi alle tante esperienze di condivisione (visite guidate e gite turistiche, incontri tematici) in cui il Comune ritiene molto importante poter coinvolgere la fascia della terza età”. “Purtroppo vi è l’impossibilità di utilizzare la palestra Lomazzo, che tradizionalmente ospitava alcuni corsi ma è prioritariamente destinata, in questi mesi, alle scuole. Tuttavia si sono affidate attività alternative, facendo affidamento a spazi vicini al centro storico”, aggiunge l’assessore a Politiche educative e Sport Mario Dadati. “Ringraziamo anche Uisp e Csi – rimarcano Corvi e Dadati – per la duttilità nel programmare le rispettive lezioni in nuove sedi e, sin d’ora, gli utenti che frequentavano la struttura di via Giordani, certi che troveranno un nuovo punto di riferimento per portare avanti con regolarità i loro allenamenti”.

È possibile iscriversi presso le sedi degli Enti di promozione sportiva e delle palestre aderenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ai seguenti contatti:

– Activa presso il Centro Sportivo Farnesiana, via Di Vittorio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 20, sabato dalle ore 10 alle 19, domenica dalle ore 9 alle ore 13. Tel.: 0523.579145.

– CSI (Centro Sportivo Italiano), via Mutti 5: nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 11, martedì e giovedì dalle ore 16 alle 18. Tel.: 335447701.

– UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), via Martiri della Resistenza, 4: dal 10 ottobre, il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Tel.: 0523.716253.

Le sedi di svolgimento dei corsi: Palestra del Centro Sportivo Farnesiana, via Di Vittorio: 6 corsi (3 di ACTIVA e 3 di UISP); Palestra dell’Istituto Casali, via Piatti 3: 2 corsi (UISP); Palestra Mercurio, via Campesio, 6: 7 corsi (UISP); Salone della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, via Leonardo Da Vinci 38: 1 corso (UISP); Centro Anziani “Il Tulipano” via Cantarana 10: 1 corso (UISP); Palestra del Liceo Respighi – Piazzale Genova, 1: 1 corso (UISP): Palestra Judo Shiai- Via Fulgosio 20: 3 corsi (CSI).