Attraversa la strada e cade per lo spavento, soccorso bimbo di 5 anni

Attraversa la strada e per lo spavento cade sull’asfalto. E’ rimasto lievemente contuso un bambini di 5 anni nella mattinata del 27 settembre a Castelsangiovanni: il piccolo avrebbe attraversato la carreggiata di via Montanara in concomitanza col passaggio di un furgone. Per lo shock improvviso causato dal transito del mezzo, il bambino è caduto procurandosi alcuni traumi.

La dinamica di quanto successo è al vaglio da parte degli agenti della polizia locale. Il bambino è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica del Pronto Soccorso di Piacenza: in via precauzionale è stato condotto all’ospedale cittadino per accertamenti.