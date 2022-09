Autonomia Regione, Rancan (Lega) “Bonaccini riferisca in aula dopo altolà di Letta”

“Dopo l’altolà del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, che ha dichiarato “sull’autonomia differenziata la Lega ha deciso di ritornare all’idea originaria di un’Italia differenziata e noi siamo contro questa idea” il governatore Bonaccini venga domani in aula a riferire come la pensa realmente su questo tema”. Lo chiede il capogruppo in consiglio regionale e commissario Lega Emilia, Matteo Rancan, che continua: “Mentre Letta continua a dire che l’autonomia non è un tema presente nella sua agenda, in in sede di bilancio regionale la sinistra ha deciso di bocciare il nostro ordine del giorno per la prosecuzione del percorso di autonomia: chiediamo pertanto una comunicazione urgente sul tema del presidente Bonaccini, domani in aula”.

“La nostra posizione è chiara da tempo, ora è venuto il momento che anche la Giunta Bonaccini esprima in modo chiaro e inequivocabile la propria posizione e come intenda procedere nel percorso di autonomia. Le criticità del momento, infatti, non consentono ulteriori dilazioni o perdite di tempo su un tema così decisivo per il nostro territorio, le sue imprese e i suoi cittadini” conclude Rancan.